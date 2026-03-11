2次会でも可愛くいられる♡ 飲み会の日に身につけたい【即盛れヘアアクセ】特集

まだまだ飲み会が続くシーズン。2次会でダーツやボウリングに行くこともあるのでは？そこで今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、アクティブな場での必需品「即盛れヘアアクセ」をご紹介します。ただ結ぶだけじゃなく、よりコーデが盛れるアイテムたちをお見逃しなく♡

アクティブな場には【即盛れヘアアクセ】を 2次会でダーツやボウリングに行くとき、髪をまとめたいなんてコも多いのでは？とはいえ、ただ結ぶだけじゃもったいない。 よりコーデが盛れるヘアアクセをバッグにしのばせて。

Cordinate 品のいいシックなコーデにBIGなシュシュがアクセント 落ち着いたカラーのコーデに、ドット柄のシュシュをあわせて甘さをプラス。 ファージャケット 39,600円／DEICY タートルニット 6,600円／Ungrid ショートパンツ 16,500円／EIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2 スクエアシュシュ 2,090円／GOLDY スクバポーチ 4,400円／PAUL＆JOE ACCESSORIES パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）シアーソックス／スタイリスト私物

Cordinate ファークリップなら無造作にまとめても可愛さキープ ボーイズライクなコーデに、ファーの小物で女みマシマシ♡ ロゴニット 12,980円、ワイドチノパンツ 15,180円／ともにMOUSSY（バロックジャパンリミテッド）スニーカー（3月発売予定）13,200円／Reebok ヘアクリップ 1,980円／GOLDY

Item 【THE HAIR BAR TOKYO】ベロアカチューシャ 落ち着いたカラーを選んで顔まわりをグッと引き締めて。 ベロアカチューシャ 14,300円／THE HAIR BAR TOKYO

Item 【ANEMONE】花モチーフゴールドヘアピン 存在感抜群のヘアピン。あわせ方によってカジュアルにも大人っぽくも振れるから持っておいて損なし♡ 花モチーフゴールドヘアピン 1,650円／アネモネ（サンポークリエイト）

Item 【Jennifer Behr】リボンヘアクリップ ガーリーに決めたい日はコレ。サテン生地でお上品さも演出できる優秀アイテム。 リボンヘアクリップ 39,600円／Jennifer Behr（THE HAIR BAR TOKYO） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／三浦理奈、中川紅葉（ともに本誌専属）

中川紅葉

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海