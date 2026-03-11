猫は飼い主に似る!?人に見られると動きが止まる猫…飼い主も同じタイプで「お料理教室とか絶対ムリ!!」【作者に聞く】
2024年11月にpixiv月例賞優秀賞を取ったmaxぽんぽん丸(@o0TM8mta5D4jom)さんの実家では、猫のM氏を飼っている。とてもかわいい猫でmaxぽんぽん丸さんが溺愛する自慢の猫だ。M氏にとってはmaxぽんぽん丸さんは「遊び相手」という立ち位置でよく一緒にノリノリで遊んでいるのだが、少しでもほかの人の気配がすると動きがピタッと止まり、「別に遊んでいませんよ？」という顔をする。
【漫画】本編を読む
そんなM氏の様子を見て「もしかしてM氏…」とmaxぽんぽん丸さんはハッとする。「テスト中、先生の気配を感じるとペンが止まるタイプだね…」と深い理解を示すmaxぽんぽん丸さん。猫に対して「あなたの飼い主もそのタイプです」とカミングアウトした！
本作『見ないでっ』の作中では、テスト中にペンが止まるエピソードや、想像しただけで心拍数があがるという券売機のエピソードのほか、お料理教室に対する想いなどが描かれている。maxぽんぽん丸さんに本作について話を聞いてみた。
――お料理を習いたいけどお料理教室がムリというエピソードには共感者が多いのではないかと思います。どういった点が特に緊張しますか？
自分の作業が誰かに見られていると思うと、一つひとつの作業がジャッジされているようで勝手に緊張してしまいます。“緊張しい”なもので…。
――読者からのコメント欄に「最近はオンラインお料理教室もありますよー」という声も届いていましたね？オンラインだったらどうでしょうか？
コメントで教えてもらったときは、目から鱗でした！とんでもない失敗をしまくっても大丈夫と思うと大変心強く、いつかチャレンジしてみたいです。オンラインである程度レベルを上げたら、オフラインにも挑めそうな気がしています。
maxぽんぽん丸さんはSNSにて素朴な日常漫画を投稿しているが、地味に笑いを誘う内容だったり、油断していると突如深い内容に刺されることもあったりと興味深い！2024年11月にpixiv月例賞優秀賞を取った作品『マグカップ』は読者の共感を誘い、「今、まさに同じことに気がついて距離を取っています」「わかる…刺さりました」「私は気がつくのに10年かかった」などの声が寄せられた、そのほかにも大きな共感を呼んだ作品もあるので、ぜひ読んでみて。
取材協力：maxぽんぽん丸(@o0TM8mta5D4jom)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
そんなM氏の様子を見て「もしかしてM氏…」とmaxぽんぽん丸さんはハッとする。「テスト中、先生の気配を感じるとペンが止まるタイプだね…」と深い理解を示すmaxぽんぽん丸さん。猫に対して「あなたの飼い主もそのタイプです」とカミングアウトした！
本作『見ないでっ』の作中では、テスト中にペンが止まるエピソードや、想像しただけで心拍数があがるという券売機のエピソードのほか、お料理教室に対する想いなどが描かれている。maxぽんぽん丸さんに本作について話を聞いてみた。
――お料理を習いたいけどお料理教室がムリというエピソードには共感者が多いのではないかと思います。どういった点が特に緊張しますか？
自分の作業が誰かに見られていると思うと、一つひとつの作業がジャッジされているようで勝手に緊張してしまいます。“緊張しい”なもので…。
――読者からのコメント欄に「最近はオンラインお料理教室もありますよー」という声も届いていましたね？オンラインだったらどうでしょうか？
コメントで教えてもらったときは、目から鱗でした！とんでもない失敗をしまくっても大丈夫と思うと大変心強く、いつかチャレンジしてみたいです。オンラインである程度レベルを上げたら、オフラインにも挑めそうな気がしています。
maxぽんぽん丸さんはSNSにて素朴な日常漫画を投稿しているが、地味に笑いを誘う内容だったり、油断していると突如深い内容に刺されることもあったりと興味深い！2024年11月にpixiv月例賞優秀賞を取った作品『マグカップ』は読者の共感を誘い、「今、まさに同じことに気がついて距離を取っています」「わかる…刺さりました」「私は気がつくのに10年かかった」などの声が寄せられた、そのほかにも大きな共感を呼んだ作品もあるので、ぜひ読んでみて。
取材協力：maxぽんぽん丸(@o0TM8mta5D4jom)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。