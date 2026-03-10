赤身もトロも一切れで！京都の新名物「都まぐろ」と、天橋立ごほうび旅
京都のグルメといえば浮かんでくる、抹茶に湯豆腐、京懐石……そんなイメージをくつがえすニュースが到着！2026年冬に京都府北部、通称“海の京都”から、新ブランド「都まぐろ」がデビューした。実は京都府、小型クロマグロの漁獲量が近畿トップクラスなのだ。
【写真】赤身から中トロへと続く美しいグラデーション！皮目(背中側)にまで脂ののった「都まぐろ」
「都まぐろ」の魅力は、なんといっても一切れで赤身もトロも楽しめること。しかも大型のマグロよりリーズナブル。お財布にもやさしい冬のごちそうと、海の京都をめぐる旅を紹介する。
■脂ノリノリ！クロマグロ
海に面した京都府北部は「海の京都」とも呼ばれ、リアス海岸や天然魚礁が広がる魚介の宝庫。500種類ほどの魚介類が生息し、季節によってさまざまな魚介類が水揚げされている。
中でも、舞鶴市から京丹後市周辺は沿岸漁業が盛んで、京都府の小型クロマグロの漁獲量は近畿トップクラス。その多くが環境にやさしい定置網漁で水揚げされている。
そんな京都の小型クロマグロ(8〜30キロ)を「都まぐろ」と名づけ、冬の名物としてブランド化。きっかけは「せっかく京都で獲れたマグロを、新鮮なうちに地元で味わってほしい」という思いから。
水揚げされたマグロは、その日の昼以降に舞鶴市内へ流通。東京や大阪にも出荷されるが、到着は翌日以降。つまり、“とれたて”を楽しめるのは地元ならではの特権なのだ。
通常、マグロは熟成させてうま味を引き出すが、採れたてならではの弾けるような鮮度感は別格。ぜひ一度体験してほしい！
■背中まで脂！グラデーションが美しい一切れ
「都まぐろ」の最大の特徴は、なんと皮目(背中側)にまで脂がのっていること。京都近海に回遊してくるクロマグロは、脂たっぷりのイワシを追いかけてやってくる。その小魚をエサにしているおかげで、身にほどよく脂がのるのだ。
マグロの解体ショーを担当した山一水産の担当者は、「背中までしっかりと脂が入っているのはこの時期の京都だけ。京都のまぐろは品質がいい」と胸を張る。それは、切り身を見れば一目瞭然、赤身から中トロへと続く美しいグラデーション！一切れで赤身のさっぱりとした酸味と、中トロのコクのある脂感を同時に楽しめる。
さらに小型ゆえ皮目が薄く、藁焼きや燻製にもぴったり。しかも価格は、大型クロマグロの半値ほどというから驚きだ。
定置網漁では、冬頃にクロマグロが水揚げされるため、「都まぐろ」の旬は12月から翌年の2月くらいまで。冬だけのごほうびグルメ、これは見逃せない。
「都まぐろ」デビューの年となった2026年は、3月22日(日)まで「都まぐろフェアin舞鶴」を開催。舞鶴市内の15店舗で、丼や寿司、刺身などを提供する。今後も提供店舗を増やし、「都まぐろ」のブランド化を目指す。
■絶景列車「丹後あかまつ号」で海旅へ
天橋立や舞鶴方面へ向かうなら、観光列車にゆられて行くのもおすすめ。日本三景・天橋立と西舞鶴を結ぶ「丹後あかまつ号」は、和モダンなデザインが光る観光列車だ。
リニューアルデザインを手がけたのは、JR九州の「九州新幹線800系〈つばめ〉」や「ななつ星 in 九州」など、数々の列車デザインを手がけた水戸岡鋭治さん。デザインのテーマは天橋立の白砂青松を象徴する“松”。木目調インテリアのあたたかみある車内には、ソファ席やカウンター席など多彩なシートが並ぶ。
そして最大の魅力は、車窓いっぱいに広がる海の絶景！大きな窓から奈具海岸や若狭湾を眺めることができる。
宮津市と舞鶴市を結ぶ「由良川橋梁」では、まるで海の上を走っているかのような感覚に。ビュースポットでは徐行運転してくれるのも観光列車ならでは。景色はどの席に座っても楽しめるが、天橋立方面へは進行方向右側、西舞鶴方面では左側が海側になる。
運行日は、原則火曜日・水曜日(祝日を除く)だが、追加運転日の設定がある場合もあるので、ホームページで確認しよう。乗車予約は3カ月前の10時から。空きがあれば、当日、駅窓口などで購入が可能だが、人気の列車なので確実に乗車するためには予約がおすすめだ。
「丹後あかまつ号」のほかにも、予約不要の特急列車「丹後あおまつ号」や、予約制でコース料理が楽しめる「丹後くろまつ号」なども運行している。
■仕上げは絶景温泉でほっこり
グルメ＆絶景を満喫したあとは、天橋立駅から徒歩約1分の「天橋立ホテル」へ。宿泊はもちろん、日帰り入浴もOK。
広々とした大浴場にサウナ、寝転び湯まで完備。なかでも天橋立を一望する露天風呂は格別だ。源泉・天橋立温泉は疲労回復や冷え性に効果があるとされ、保湿力も高い“美肌の湯”としても知られている。受付は11時30分〜20時30分(毎週火曜は16時以降利用)。
ホテルの中庭には無料足湯「なかつくにの足湯」もあり、7時〜22時まで誰でも利用が可能(火曜は9時〜16時まで利用不可)。列車待ちの時間にもぴったりだ。
天橋立駅へは、JR大阪駅から特急こうのとり利用で約2時間30分(福知山駅乗り換え)。JR京都駅からは、特急はしだてで約2時間14分で到着する。
冬の京都で絶景列車に揺られ、温泉でほっこり。新鮮な「都まぐろ」を味わえば、いつもとはひと味違う、とっておきの冬旅が待っている。
取材・文・撮影＝二木繁美
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
