「私が許しても法律が許さない」経費で豪遊していた不倫カップル、慰謝料と賠償金の請求でついに終了…！【作者に聞いた】
フォロワーさんから寄せられる不倫体験談を漫画にし、SNSで発信しているぽん子(@ponko008)さん。不倫をされた側の目線で描かれる漫画は、ときに苦しくなってしまう描写もあるが、最後にはスカッとできるのがぽん子さんの作品の特徴だ。
【漫画】本編を読む
『腹黒な社内不倫カップルに復讐した話』は、ぽん子さんの友人の体験談を元にした描きおろし作品。今回は、経費を流用して不倫デートを楽しんでいた上司と後輩が、ついに処分される。
■悪いことをした人間にしっかり代償を払わせるのが、自分なりのエンタメ
軽い遊びのつもりだった2人の罰が確定する今回。不倫漫画をたくさん描かれているぽん子さんとしては、不倫の代償についてどう考えているのだろう。
「読者が一番期待をしている部分なので、絶対に代償を払わせたい派です！勧善懲悪とはならないのが現実の世界なので…物事にはモヤモヤする結末も多いですよね。だからこそ、私の漫画の中だけは『因果応報』が絶対だと思っています。 今回の2人も『軽い遊び』のつもりだったかもしれませんが、壊したものの大きさに相応しい絶望を味わってもらいます。読者の方が『ここまでやるか！』と引くほどの制裁を与えるのが、私なりのエンターテインメントですね！」
これまで調子に乗っていた敵役が最後に見せるやられ顔は読者がスッキリする最大のポイントだが、描く際に意識しているポイントを聞いてみた。
「意識しているのは、『ギャップ』です。余裕ぶっていた美人が泣き叫んだり、白目を剥いて絶望したり。普段は美しく整えている顔のパーツをあえて思い切り崩して描く瞬間が、最高にワクワクします！無様に負ける姿が読者の方にとっての『デトックス』になると思うんです。なので、同情の余地が一切残らないくらい徹底的に惨めかつ、どこか滑稽な表情にするようこだわっています。今回もかなりいい『やられ顔』が描けたので、ぜひ楽しんでほしいです！」
自分がおかしてきた過ちの代償に、膝から崩れ落ちる。2人にはどんな未来が待っているのだろう。実話をもとにした漫画を、今後も楽しみにしてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
『腹黒な社内不倫カップルに復讐した話』は、ぽん子さんの友人の体験談を元にした描きおろし作品。今回は、経費を流用して不倫デートを楽しんでいた上司と後輩が、ついに処分される。
■悪いことをした人間にしっかり代償を払わせるのが、自分なりのエンタメ
軽い遊びのつもりだった2人の罰が確定する今回。不倫漫画をたくさん描かれているぽん子さんとしては、不倫の代償についてどう考えているのだろう。
「読者が一番期待をしている部分なので、絶対に代償を払わせたい派です！勧善懲悪とはならないのが現実の世界なので…物事にはモヤモヤする結末も多いですよね。だからこそ、私の漫画の中だけは『因果応報』が絶対だと思っています。 今回の2人も『軽い遊び』のつもりだったかもしれませんが、壊したものの大きさに相応しい絶望を味わってもらいます。読者の方が『ここまでやるか！』と引くほどの制裁を与えるのが、私なりのエンターテインメントですね！」
これまで調子に乗っていた敵役が最後に見せるやられ顔は読者がスッキリする最大のポイントだが、描く際に意識しているポイントを聞いてみた。
「意識しているのは、『ギャップ』です。余裕ぶっていた美人が泣き叫んだり、白目を剥いて絶望したり。普段は美しく整えている顔のパーツをあえて思い切り崩して描く瞬間が、最高にワクワクします！無様に負ける姿が読者の方にとっての『デトックス』になると思うんです。なので、同情の余地が一切残らないくらい徹底的に惨めかつ、どこか滑稽な表情にするようこだわっています。今回もかなりいい『やられ顔』が描けたので、ぜひ楽しんでほしいです！」
自分がおかしてきた過ちの代償に、膝から崩れ落ちる。2人にはどんな未来が待っているのだろう。実話をもとにした漫画を、今後も楽しみにしてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。