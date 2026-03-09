【漫画】「明日から頑張れる」ゴミ屋敷清掃後に依頼主が見せる、涙と希望の劇的変化【ゴミ屋敷専門パートナーズ石田社長に聞く】
部屋の汚れは、心の疲れそのもの。清掃依頼をするまで、多くの人が「自分を責め、恥じている」という。しかし、プロの手によって部屋が呼吸を取り戻したとき、依頼主の表情には驚くべき変化が現れる。年間3000件の「再生」に立ち会ってきた石田社長が語る、片付けの真の価値とは。
【漫画】本編を読む
■「助けて」と言えなかったあの日。清掃のプロたちが彼女の手を握った
ブラック企業でのいじめに耐えきれず、1人きりでゴミに囲まれた部屋で震えていた千絵美(24)。絶望していた彼女の元に現れたのが、「ゴミ屋敷専門パートナーズ」だった。
彼らの清掃は、ゴミだけでなく、千絵美が抱えていた自己嫌悪さえも取り払っていく。パートナーズで働くことを決めた彼女は、多くの依頼主が「恥ずかしさ」や「恐怖」を乗り越えて依頼する瞬間に立ち会う。清掃後、晴れやかな顔で「やり直します」と笑う住人たちの姿は、そのまま千絵美自身の再生の物語でもあった。
■自責の言葉が「未来の話」に変わる瞬間
ゴミ屋敷清掃の現場をいくつも見ている石田社長に、作業前後での住人の変化について聞いてみた。
――清掃前と清掃後で、依頼主の表情や言葉遣いにはどのような変化が見られますか？
清掃前は自分を責めており目を合わせにくい方がほとんどです。しかし作業が終わるころには、目を見てはっきり話せるようになり、すごい笑顔になります。「明日から頑張れる」「人生に希望が見えました」という言葉に変わり、もう1度人生やり直しますと必ずといってよいほど言ってくれます。
――千絵美さんのように「この人たちなら信じられる」と心を開く理由はどこにあるのでしょうか？
まず「責めない、驚かない、正論を言わない」この姿勢を徹底しています。多くの方が、「怒られるのではないか」「引かれるのではないか」という不安を抱えています。だから最初に必要なのは、片付けではなく、安心感です。その人としっかり向き合っていること。「困っている人の部屋」として向き合ったこと。そこが一番大きかったのではないかと思います。
■取材協力：ゴミ屋敷専門パートナーズ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
