干す場所不足も外干しのホコリ問題もこれで解決！【アイリスオーヤマ】窓枠物干しで室内干しをもっと快適に♪Amazon限定で販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
干す場所不足も外干しのホコリ問題もこれで解決！ベランダいらずでしっかり干せる【アイリスオーヤマ】窓枠物干しで室内干しをもっと快適に♪Amazon限定で販売中！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
Amazon.co.jp限定商品で竿受けのカラーがベージュ。省スペースでたっぷり干せる、室内物干し。 日当たりの良い窓際を、有効活用。 室内で使うものだから、よりインテリアになじみやすい木目調の竿を使用。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
スッキリ見える、収納方法。使わないときは、竿受けを持ち上げるだけで収納。 カーテンに隠れるから、インテリアをじゃませず見た目もスッキリ。
室内の中で日光が当たりやすい場所「窓枠」を利用して、室内で洗濯物を乾かせる。窓を開ければ風通しも確保できる。突っ張るだけだから、壁・天井を傷つけない。天気を気にせず雨でも干せる、花粉対策、生活スタイルを見せないための防犯に、夜に洗濯しても大容量干せるなど窓枠物干しのメリットもたくさん。
→【アイテム詳細を見る】
ひとりでも簡単設置で、突っ張り棒と同じ感覚で設置できる。使わないときは、竿受けを持ち上げて収納できる。インテリアの邪魔をせず生活感を隠して見た目もスッキリ。
干す場所不足も外干しのホコリ問題もこれで解決！ベランダいらずでしっかり干せる【アイリスオーヤマ】窓枠物干しで室内干しをもっと快適に♪Amazon限定で販売中！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
Amazon.co.jp限定商品で竿受けのカラーがベージュ。省スペースでたっぷり干せる、室内物干し。 日当たりの良い窓際を、有効活用。 室内で使うものだから、よりインテリアになじみやすい木目調の竿を使用。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
スッキリ見える、収納方法。使わないときは、竿受けを持ち上げるだけで収納。 カーテンに隠れるから、インテリアをじゃませず見た目もスッキリ。
室内の中で日光が当たりやすい場所「窓枠」を利用して、室内で洗濯物を乾かせる。窓を開ければ風通しも確保できる。突っ張るだけだから、壁・天井を傷つけない。天気を気にせず雨でも干せる、花粉対策、生活スタイルを見せないための防犯に、夜に洗濯しても大容量干せるなど窓枠物干しのメリットもたくさん。
→【アイテム詳細を見る】
ひとりでも簡単設置で、突っ張り棒と同じ感覚で設置できる。使わないときは、竿受けを持ち上げて収納できる。インテリアの邪魔をせず生活感を隠して見た目もスッキリ。