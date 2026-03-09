末期がんのシングルマザーは5歳の娘を遺して旅立った…「自分だったら」看護師は何を感じたのか？【作者に聞く】

末期がんのシングルマザーは5歳の娘を遺して旅立った…「自分だったら」看護師は何を感じたのか？【作者に聞く】