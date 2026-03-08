キュレルの新作美容液が登場！乾燥性敏感肌を守る潤浸保湿バリアケア

季節の変わり目や寒暖差、乾燥などによって、肌がゆらぎやすくなると感じたことはありませんか？乾燥性敏感肌を考えたスキンケアブランド「キュレル」から、環境変化による肌荒れを予防する新しい美容液『キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液【医薬部外品】』が2026年3月7日（土）に登場します。角層深部までバリアを整える独自技術で、外部刺激から肌を守りながら潤いをキープ。毎日のスキンケアに取り入れたい新作美容液です♪

乾燥や寒暖差から肌を守るバリア美容液

乾燥や寒暖差などの突発的な環境変化は、乾燥性敏感肌にとって大きな負担になりがち。そこで誕生したのが『キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液【医薬部外品】』です。

この美容液には「深層*²バリアケア技術」を採用。角層深部までバリアを整えることで、外部刺激から肌を守り、肌荒れを予防します。

さらにセラミドの働きを補うことで、透明感を支える潤いのある素肌へ導いてくれるのも魅力。ゆらぎやすい肌をやさしくケアしてくれるアイテムです。

『キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液』【医薬部外品】



サイズ：30ml

潤いを届けるセラミドケア処方

美容液には「セラミド機能カプセルPlus*³」を配合。保湿成分を速やかに角層のすみずみまで届け、肌の潤いを保つバリア機能の働きをサポートします。

さらに、キュレル初の有効成分「GABOB*⁴」を配合。肌荒れや荒れ性を予防し、安定した肌状態へ導きます。ウォーターベース設計でさらりとなじみ、べたつきにくいのもポイント。

化粧水のあと、乳液やクリームの前に使うことで、毎日のスキンケアをより心地よいものにしてくれます。

乾燥性敏感肌を考えた低刺激設計

毎日安心して使えるよう、乾燥性敏感肌を考えた低刺激設計も魅力です。毎日のスキンケアに寄り添う、やさしい使い心地の美容液です。

ゆらぎやすい肌の毎日ケアに

『キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液』は、乾燥や寒暖差などの環境変化にゆらぎがちな乾燥性敏感肌を考えて開発された美容液。

角層深部までバリアを整えながら、潤いをしっかりキープしてくれるのが魅力です。

さらりとした使用感で、毎日のスキンケアにも取り入れやすいのも嬉しいポイント。季節の変わり目の肌ケアに、キュレルの新しい美容液を取り入れてみてはいかがでしょうか♡