飼い主のくしゃみに文句を言う猫!?


【漫画を読む】飼い主のくしゃみに文句を言う猫だが…!?

先日、『優しさか文句か』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.7万人(2026年3月2日現在)、今回紹介する漫画も8.5万いいね(2026年3月2日現在)を超える人気漫画家だ。

『優しさか文句か』01


ソファーに座って本を読んでいたフータが「ヘクション」と大きな声でくしゃみをした。するとそばにいたキュルガはしばらくフータを見つめて、「んね〜？」と話しかけるように鳴く。

フータはキュルガに「ごめん」と一言申し訳なさそうに謝る。同じくリビングにいるピーちゃんから「怒ってるんじゃなくて、心配してくれてるのかもよ？」と言われ、「そうなのかな？」と思い始めるフータ。

02


しばらくするとフータはまた鼻がムズムズしてきて、大きな声でくしゃみをする。鼻水を垂らしながら横にいるキュルガを見ると、「ふぅ〜ん？」と冷静に言うではないか!?

キュルガの声は優しさなのか文句なのか、それは飼い主にもわからないのであった…。

飼い主のくしゃみに声で反応するキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「猫飼いあるあるですねｗ」「笑ってしまいましたｗ」などの共感コメントがSNSにいくつも寄せられている。

取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)

