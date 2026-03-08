【ネコ漫画】飼い主のくしゃみに文句を言う愛猫!?その姿に「猫飼いあるあるですねｗ」などの共感コメント多数
【漫画を読む】飼い主のくしゃみに文句を言う猫だが…!?
先日、『優しさか文句か』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.7万人(2026年3月2日現在)、今回紹介する漫画も8.5万いいね(2026年3月2日現在)を超える人気漫画家だ。
フータはキュルガに「ごめん」と一言申し訳なさそうに謝る。同じくリビングにいるピーちゃんから「怒ってるんじゃなくて、心配してくれてるのかもよ？」と言われ、「そうなのかな？」と思い始めるフータ。
しばらくするとフータはまた鼻がムズムズしてきて、大きな声でくしゃみをする。鼻水を垂らしながら横にいるキュルガを見ると、「ふぅ〜ん？」と冷静に言うではないか!?
キュルガの声は優しさなのか文句なのか、それは飼い主にもわからないのであった…。
飼い主のくしゃみに声で反応するキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「猫飼いあるあるですねｗ」「笑ってしまいましたｗ」などの共感コメントがSNSにいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
