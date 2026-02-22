【ネコ漫画】手を枕にして人のようにくつろぐ愛猫!?その姿に「うちの猫もやってたー」などの共感コメント＆8.9万超えいいね
【漫画を読む】手を枕にしてくつろぐ猫だが…!?
先日、『手で枕』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.6万人(2026年2月16日現在)、今回紹介する漫画も8.9万いいね(2026年2月16日現在)を超える人気漫画家だ。
フータが近くで静かに座っているキュルガを発見。よく見ると手を枕にしてリラックスしている。その姿がかわいくて、思わず枕にしている手を触るフータ。
すると手だと思っていたのが足だったようで、キュルガはその場で体勢を崩してしまう。慌て出すキュルガを見て、申し訳ない気持ちになるフータ。キュルガが座っていると、手と足がよくわからなくなるのであった。
手を枕にして座るかわいらしいキュルガ！漫画を読んだ読者からは「あるあるｗ」「うちの猫もやってたー」などの共感コメントがたくさん寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
