¡ÚÌëÆ¨¤²¤Î¼Â¾ð¡ÛDVÈà»á¤«¤éÌ¿¤¬¤±¤ÎÌëÆ¨¤²¡ª°ìÅÙÌÜ¤ÎÌëÆ¨¤²¤Ï¼ºÇÔ¡ÄÍ§¾ð¤ÎÂº¤µ¤òÉÁ¤¯!!¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÌ¡²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëµÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á(@Chameleon_0219)¤µ¤ó¡£X(µìTwitter)¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡×¤Ï¡¢DVÈï³²¤Ê¤É¤ËÁø¤¦°ÍÍê¼Ô¤òÌëÆ¨¤²¤µ¤»¤¿¼ÂÏÃ¤ò´ð¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤«¤é¡ÖÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡×¤Î44¡Á45ÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤â»Ç¤Ã¤¿¡£
¢£Ì¿¤¬½õ¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿
ËÜºî¡ÖÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢DVÈï³²¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ò»ý¤Ä°ÍÍê¼Ô¤ÎÆ¨Ë´¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¡ÈÌëÆ¨¤²²°¡È¤ÇÆ¯¤¯ºî¼Ô¡¦µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£44¡Á45ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢DVÈà»á¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹·è°Õ¤ò¤¹¤ë¤âÌëÆ¨¤²ÅöÆü¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¡¢Âç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿º£Ìî¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤ó¤Êº£Ìî¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¿ÆÍ§¤ÎµÌ¤µ¤ó¤È¤ÎÍ§¾ð¤òÉÁ¤¯¡£
°ÍÍê¼Ô¤Îº£Ìî¤µ¤ó¤ÏÌëÆ¨¤²ÅöÆü¤ËDVÈà»á¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¡¢ÌëÆ¨¤²¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤¤º¤ËÉÂ±¡Á÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¸åÆü¡¢º£Ìî¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿ÆÍ§¤ÎµÌ¤µ¤ó¤ÈÌëÆ¨¤²²°¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î3¿Í¤Ç²ÙÊª¤Î±¿¤Ó½Ð¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ìî¤µ¤ó¤ÏDVÈà»á¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£µÌ¤µ¤ó¤Ï°ÍÍê»þ¤ÎÈóÎé¤äÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¼ÒÄ¹¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤È¡¢º£Ìî¤µ¤ó¤«¤é¼ÒÄ¹¤Ø¡¢µÌ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òµö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¼Â¤Ï¼ÒÄ¹¤â¿Æ¤È¤ÏÁÂ±ó¤Ç¸µÃ¶Æá¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¡¢¤½¤ì¤ËÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¿´¤«¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÌ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ§Ã£¤¬¤¤¤¿¤é¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¡¢¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕÍ§Ã£¤È¤·¤Æº£Ìî¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈµÌ¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤òµö¤·¤¿¡£
µÜÌî¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ¿¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤Çº£Ìî¤µ¤ó¤Îº£¸å¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ç¤âË½ÎÏ¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈË½ÎÏ¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÁá¤á¤Ë¼«±Ò¹ÔÆ°¤ò¡Ä¡ª¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á(@Chameleon_0219)
