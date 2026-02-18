スヌーピーミュージアムで寝転んでOK!?「ふかふかミュージアム」3月スタート、ライナス主役の企画展も
東京・南町田グランベリーパーク内にある「スヌーピーミュージアム」では、2026年3月7日(土)より新企画「ふかふかミュージアム」がスタート。“見る”だけじゃない体験型コンテンツが大幅に充実するほか、新企画展「Together with LINUS みんなのライナス」も同時開催！春休みのおでかけにぴったりな新企画の見どころを紹介しよう。
【画像】ブラウンズストアの新商品を見る
■スヌーピーに抱きついて、寝転んで--“ふかふか”な新体験がスタート
「もっとスヌーピーだらけに」をテーマにパワーアップを重ねてきたスヌーピーミュージアムが、今度は“ふかふか”に大変身する。
新企画「ふかふかミュージアム」では、館内にスヌーピーやきょうだいたちに抱きついて写真が撮れるフォトスポットが新たに登場。さらに、寝転んで本を読んだり、くつろいだりできる"ふかふか"のエリアも設置されるなど、新たな体験型コンテンツが多数追加されるという。なお、「ふかふかミュージアム」オープンに向けて2026年3月2日(月)〜3月6日(金)は休館となるのでご注意を。
■毛布を抱えた哲学者・ライナスが主役！新企画展「Together with LINUS みんなのライナス」
「ふかふかミュージアム」と同時にスタートする新企画展「Together with LINUS みんなのライナス」(2026年3月7日(土)〜8月30日(日))では、「ピーナッツ」の人気キャラクター・ライナスにスポットを当てる。
水色の安心毛布がトレードマークのライナスは、親友チャーリー・ブラウンと人生を語り合い、その妹サリーからは「わたしのかわいいバブーちゃん」と熱視線を浴びるキャラクター。聖書を引用して哲学的なことを語る大人びた一面がある一方で、毎年ハロウィーンの夜には「カボチャ大王」を信じて畑で待ち続けるという、なんとも愛らしいギャップの持ち主だ。
スヌーピーがライナスの安心毛布を狙って繰り広げる争奪戦は「ピーナッツ」の名エピソードのひとつ。本展では、選りすぐった45点のコミック原画・複製原画を通じて、優しく思慮深く、でもちょっとおっちょこちょいなライナスの魅力をたっぷり紹介する。ライナス推しの人はもちろん、「実はライナスのことよく知らなかった」という人にも新たな発見があるはず。
■もこもこスヌーピーに水色トート！企画展限定グッズがかわいすぎる
ミュージアムショップ「BROWN'S STORE(ブラウンズストア)」では、企画展「みんなのライナス」に合わせた新商品が登場する。
ライナスのテーマカラーであるライトブルーを基調にした「刺繍フラットトートバッグ ライナス＆スヌーピー」(4510円)は、遮熱性のある生地を使用した実力派トート。センターポケットにあしらった、ライナスとスヌーピーの刺しゅうがさりげなくかわいい。
同じくライトブルーの「キルティングポーチ ライナス＆スヌーピー」(2750円)は、ライナスとスヌーピーの総柄がかわいいコンパクトポーチ。マチ付きで、化粧品や小物を入れて持ち運ぶのにちょうどいい。
「ぬいぐるみ ふにゃもこリラックススヌーピー」(5720円)は、もこもこのボディで、ふにゃっとリラックスした姿がたまらなくかわいい。優しいカラーリングで、のんびりおうち時間のおともにぴったり。デスクに置いても、ベッドサイドに寝かせても、見るたびに癒やされる一体だ。
■チケットは前売がお得！3月7日からの料金もチェック
「ふかふかミュージアム」のスタートに伴い、2026年3月7日(土)来館分よりチケット料金が改定される。前売券なら一般・大学生2000円(当日券2200円)、中学・高校生900円(当日券1100円)、4歳〜小学生500円(当日券700円)となる。前売のほうがお得なので、予定が決まったら早めの購入がおすすめだ。前売券は2026年2月16日より販売開始。チケットはイープラスにて購入できる。
何度も訪れたいなら年間パスポートも要チェック。当日の入館チケット＋3300円(一般・大学生)で購入でき、購入日から1年間何度でも入館可能。隣接する「PEANUTS Cafe」での食事が5パーセント割引になる特典も付いている。
■「ふかふかミュージアム」までのカウントダウンも楽しもう
オープンまで待ちきれない人は、公式SNSにも注目を。2026年2月16日から3月6日(金)までの期間、スヌーピーミュージアム公式SNSにて、ぬいぐるみを使った「ふかふかスヌーピー」のコンテンツが毎日投稿される。かわいいスヌーピーたちに癒やされながら、オープンの日を楽しみに待とう。
春休みシーズンにぴったりの「ふかふかミュージアム」。スヌーピーに抱きついたり、ライナスの世界に浸ったり--新しくなったスヌーピーミュージアムで、のんびり“ふかふか”な一日を過ごしてみてはいかが？
※イベント内容は変更になる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
