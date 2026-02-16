分量まかせで、仕上がり上手。らくチン調理が毎日を軽くする【シャープ】のオーブンレンジがAmazonに登場!
スチームもノンフライも自動でおまかせ。手間なくおいしく仕上がる一台【シャープ】のオーブンレンジがAmazonに登場!
シャープのオーブンレンジは、食品から発生する蒸気量を検知する「らくチン！センサー」により、分量が変わっても自動で最適な加熱ができるスチームオーブンレンジだ。ガラス製はもちろん、耐熱温度を満たしたプラスチック製の容器にも対応し、日常のあたためや調理がより手軽になる。
過熱水蒸気とヒーター加熱を組み合わせた加熱方式で、スチームあたためからノンフライの揚げ物、焼き物まで幅広いメニューに対応。市販の冷凍食品もワット数や時間設定なしで自動で食べごろに仕上げるため、忙しい日でもスムーズに使える。→【アイテム詳細を見る】
左右・後ろピッタリ置きに対応した設計で、限られたスペースにもすっきり収まる。間口が広く、食品の出し入れがしやすいだけでなく、庫内のお手入れも簡単だ。操作画面は光るバックライト液晶を採用し、文字がくっきり見やすく、調理中の視認性も高い。
使いやすさと省スペース性を両立し、毎日の調理を快適にサポートする一台となっている。
