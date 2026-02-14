きれいに濾して、賢く使う。油を長く美味しく活かす【アイリスオーヤマ】のオイルポットがAmazonに登場!
ニオイも汚れもすっきりキャッチ。揚げ物上手の頼れる相棒【アイリスオーヤマ】のオイルポットがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのオイルポットは、細密こしあみと活性炭フィルターの組み合わせにより、油の汚れやニオイをしっかり取り除き、次の揚げ物をきれいな状態で美味しく仕上げられるオイルポットだ。フィルターには活性炭がぎっしり詰まっており、汚れやニオイを確実にキャッチする。活性炭フィルターは約10回使用でき、使い終わったら燃えるゴミとして処分できるため扱いやすい。
注ぎ口は液だれしにくい構造で、垂れた油がポットの内側に戻る設計になっているため、側面や置き場所を汚しにくい。
さらに本体にはフッ素樹脂加工を施し、油汚れを弾いてくれるので、サッと洗うだけでぬめりが落ちやすく、お手入れも簡単だ。各パーツは取り外して洗えるため、清潔に保ちやすい。
油を繰り返し使うことで環境にも配慮でき、キッチンからサステナブルな暮らしを取り入れられる。保存できる油の量は0.8リットルで、日常使いにちょうどいいサイズ感となっている。
