軽くて小さくて、どこへでも。待ち時間も快適にする携帯チェア【コールマン】のスツールがAmazonに登場中‼
バッグに入れて、すぐ座れる。安定感も備えた超軽量チェア【コールマン】のスツールがAmazonに登場!
コールマンのスツールは、アウトドアやキャンプ、ピクニックをはじめ、トレッキングやサイクリング、ツーリング、野外フェス、スポーツ観戦、釣りなど幅広いシーンで活躍するコンパクトチェアだ。
ジュラルミンフレームを採用し、約375グラムという驚くほどの軽さを実現しているため、荷物を増やしたくないアクティブなシーンでも気軽に持ち運べる。
収納サイズは約100×100×350ミリメートルと非常にコンパクトで、リュックやバッグに入れてもかさばらない。収納ケースも付属しており、携行性に優れているため、旅行やイベントなど外での待ち時間にも便利だ。
このスツールは、どこへでも気軽に持ち運べて、必要なときにすぐ使える頼れる一脚だ。
