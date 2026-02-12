スポーツジュニアの認知率97%！「アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギア」から新フレーバーが発売
スポーツ時のエネルギー補給や、塾前の間食、体調不良時の摂取飲料として、特に小中学生から人気の「アミノバイタル(R) ゼリードリンク ガッツギア(R)」(以下、ガッツギア)。2008年の発売以来、17年間にわたり愛されてきたアイテムだ。
そんな「ガッツギア」から、この冬「レモンスカッシュ味」が新発売。今回は、部活に励む高校生にもおすすめしたいその新味について紹介する。
■スポーツジュニアからの認知率の高さに定評あり！
年々需要が拡大しているという「ガッツギア」。直近一年間では、345万人(※1)のスポーツジュニアとその家族に愛用され、現在は「アミノバイタル」シリーズの中でも最も売れている(※2)、ブランドを代表する存在になっている。
※1：株式会社インテージ「全国消費者パネル調査」より。2024年4月〜2025年3月の「ガッツギア」代理購入者を含む購入者数。
※2：2024年度「アミノバイタル」ブランド全製品における出荷売り上げ実績。
また、市場拡大も相まって、2024年度には過去最高売り上げを記録。この5年間(2019年対比)で売り上げは1.6倍(※3)と、成長を続けている注目製品だ。
※3：株式会社インテージ「全国小売店パネル調査」より。2024年4月〜2025年3月(2019年4月〜2020年3月比)の「ガッツギア」推計販売金額。
そして、驚くのがその認知率。小学校中学年から中学生までのスポーツジュニア世代を中心に高い認知を獲得しており、その認知率は97％(※4)を誇るのだとか。
※4：2025年「ソル・メディア」によるアンケート調査より。サッカーをする子どもを持つ親572名を対象に調査。
2025年に味の素株式会社が実施した愛用者調査では、「サッカークラブではみんな『ガッツギア』を飲んでいる」(中学1年生男子の親)、「周りの子どもたちが飲んでいるのを見て、息子が飲みたいと言ったのがきっかけで購入した」(中学2年生男子の親)といった声が寄せられるなど、スポーツジュニアの子どもを持つ家庭で愛されていることがうかがえる。
しかし、小中学生には人気がある一方で、成長とともに嗜好や飲用シーンが変化する高校生世代には十分に価値を届け切れていないという課題感もあり、今回の新味が発売されたそうだ。
■新発売「レモンスカッシュ味」の特徴
「レモンスカッシュ味」は、スポーツに励む高校生にも親しまれるよう、高校生世代の嗜好にマッチする味わいとなっている。炭酸飲料をイメージさせる爽快感があり、部活やトレーニングの合間に自然と手に取りたくなるはずだ。
パッケージには特にキャラクターなどを採用せず、従来の「アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギア」よりもスタイリッシュな仕上がりに。多くの年代が手軽に購入できるよう、アップデートされている。
なお、「アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギア」は、アミノ酸やカルシウムに加え、スポーツ時のもうひと頑張りをサポートするクエン酸を配合し、1袋でバナナ2本分相当のエネルギー補給が可能。寒さによってエネルギー消費が激しい一方、喉の渇きを感じにくく水分・栄養補給が疎かになりがちな“冬トレ”シーズンにもぴったりだ。
この機会に、さわやかで飲みやすい「レモンスカッシュ味」を手に取ってみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
