マッチングアプリに既婚者が紛れ込んでるのは詐欺？「独身」を装い婚活女性の時間を奪う男たちの卑劣な手口【作者に聞く】
【漫画】1話から読む
港区カンナ(@mina_kan_chan)さんは、SNSで数万いいねを獲得する話題の漫画家だ。ウォーカープラスで連載中の『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』は、少女漫画の主人公になりきれない25歳の女性4人を描く群像劇である。今回は、マッチングアプリで婚活に励む「しおり」が、既婚者に騙された末に自分の本音に気づくエピソードについて話を聞いた。
港区カンナさんは、マッチングアプリでの出会いにおいて「やっと素敵な男性と出会えたと思ったら既婚者だった」というトラブルがまだまだ起きている現状を受け、騙されてしまう心理をテーマに選んだ。既婚者は余裕があって誠実に見えたり、女性慣れしていたりするため、婚活中の女性にとって魅力的に見えてしまうからだという。
もちろん騙す方が悪いのだが、結婚を焦るあまり、相手のちょっとした違和感に目をつぶってしまうことも原因の一つだ。「既婚者に騙される婚活女性が絶えないのは、余裕ある姿が魅力的に映るから。結婚を焦って違和感に目を瞑らないようにしたいですね」と、港区カンナさんは注意を促す。
■婚活の果てに見つけた本音
物語の終盤、しおりは「私は既婚者の称号を求めてたわけじゃなくて...」と、自分の本当の心境に直面する。港区カンナさんは、自分では「結婚したい」と思って婚活をしていても、やっているうちに「本当に結婚したいかわからなくなる」「本当は別の願望があった」ということが起こりがちだと語る。
しおりが最後に気づいたのは、世間体としての結婚ではなく、もっと別のところにある自分の願いだった。少女漫画の主人公になれない「モブ」としての苦悩を通じて、現代女性のリアルな心情を捉えている。そのほか、さまざま量なこじらせ女子の物語が連載されているので、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：港区カンナ(@mina_kan_chan)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。