¡Ö»ä¡¢ÂÎ½Çö¤¤¤ó¤Ç¡×É÷Ï¤¤Ë3¥«·îÆþ¤é¤Ê¤¤ÇÉ¸¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¤¬Àä¶ç¤·¤¿¡È°½¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡É¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ªÀÜµÒ¶È¤Î¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡×¤Ï¥¢¥ê¡©
¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ìó10Ç¯¤ÎÀÜµÒ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤æ¤Â¢¤µ¤ó(@yuki_zo_08)¤¬ÉÁ¤¯¡Ø½÷¼Ò²ñ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°Ç¡£¡Ù¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡ÖÀÜµÒ¶È¤¢¤ë¤¢¤ë¡×Ì¡²è¤À¡£
¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î¿Í»öÉô¤Ï¡Ö¿Í·ïÈñ¤³¤½ºÇÂç¤Î·ÐÈñ¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊÀ³²¤«¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌäÂê¤Î¤¢¤ë¡Ö¥È¥ó¥Ç¥âÇÉ¸¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëËÌÆâ¤µ¤ó(²¾Ì¾)¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤¿ÌäÂê»ù¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö3¥«·îÁ°¤«¤éÆþÍá¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¾×·â¤Î¹ðÇò
¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥ÈÆâ¤Ë¤¢¤ë20Âå¤«¤é40Âå¸þ¤±¤Î½÷À¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤½¤³¤ØÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢30ÂåÁ°È¾¤ÎËÌÆâ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢¶ÈÌ³Ç½ÎÏ°ÊÁ°¤Ë¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¡ÖÂÎ½¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¤é¤«¤ËÄ¹´ü´ÖÆþÍá¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ëñ¾(¤¹)¤¨¤¿½¤¤¤È¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î½¤¤¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿°½¡£¤½¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÍèÅ¹¤·¤¿µÒ¤â½¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÅ¹¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÏÀä¶ç¤·¡¢Çä¤ê¾ì¤Î¶õµ¤¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£
¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë°Ê¾å¡¢Èò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£°Õ¤ò·è¤·¤Æ¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ËÌÆâ¤µ¤ó¤Ï°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡Ö¼Â¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¸Î¾ãÃæ¤Ç¡£3¥«·îÁ°¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤ó¤ÈÈà½÷¤Ï¡¢3¥«·î¤â¤Î´Ö¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤Ç¤â»ä¡¢ÂÎ½¤¬Çö¤¤¤ó¤ÇÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¿´é¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¡ÖTHE ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í£÷¡×¤ÈµÕ¥®¥ì
ËÌÆâ¤µ¤ó¤Î´ñ¹Ô¤Ï½¤¤¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÐÌ³Ãæ¤ËÆ²¡¹¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿É´²ßÅ¹¤Î·¸Ä¹¤¬·ìÁê¤òÊÑ¤¨¤Æ·ãÅÜ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤¬Ãí°Õ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¤½¡¼¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ã¤Æ¡ÈTHE ÆüËÜ¿Í¡É¤Ç¤¹¤è¤Í£÷¡×
±ÒÀ¸ÌÌ¤ä¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÆüËÜ¿ÍÅª¤Ê¸Å¤¤¹Í¤¨¡×¤À¤ÈÓÞ¾Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤æ¤Â¢¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊò¤ì²Ì¤Æ¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤È¸ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤æ¤Â¢(@yuki_zo_08)
