「勇者様しか抜けない」言い伝えを無視…？聖剣を“重機”で強制排除した業者の仕事が早すぎる【作者に聞く】
津夏なつな(@tunatu727)さんは、X上で「4コマ1000本ノックベストセレクション〜みんなのコメント付き〜」と称し、毎日オリジナルの漫画を投稿しているクリエイターだ。数ある作品のなかでも、伝説の剣を巡るファンタジーな設定を現実的な視点で覆した『抜けない剣』が、多くの読者からツッコミと共感を集めている。
「勇者にしか抜けない」という言い伝えがある聖剣。しかし、本作でその剣に挑むのは、選ばれし勇者ではなく作業着姿の業者たちだ。彼らは魔法や血筋に頼ることなく、ジャッキや工具といった現代の技術を駆使して、淡々と剣を抜き去ってしまう。
このシュールな光景に、読者からは「現場の勇者とも言えなくない」「ファンタジーの欠片もない」といった驚きの声が相次ぎ、9900件超の「いいね」が寄せられた。津夏なつなさんは、あらゆる現場で問題を解決していく業者さんの姿を「本当にカッコいい」と感じており、その魅力が読者に伝わったことをうれしいと語っている。
■実務経験が生んだ独自の切り口
本作のアイデアについて津夏なつなさんは、「どう抜くか」という点に自身の仕事で得た経験を反映させたという。仕事中に、あらゆる工具を使って伝説の剣を抜く方法を考えているときが楽しかったと、制作の舞台裏を明かしてくれた。
4コマ漫画において「抜けない剣」は定番のテーマだが、作者自身の知識というスパイスを加えることで、唯一無二の作品に仕上がっている。読者からの「勇者じゃなくて業者だった」という鋭い指摘も、新たなネタを考えるうえでの大切なヒントになっているようだ。津夏なつなさんは、今後も一つのテーマに対してさまざまなアプローチを試みることに、おもしろさを感じている。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
