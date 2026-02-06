「私だけ旅行に行けない」と嘆いていたら…友人が乗ったバスが事故に？日常に紛れ込む“死の予兆”に震える【作者に聞く】
昼休みや通勤・通学、ちょっとした隙間時間は、短時間で読める傑作ショート漫画を読むのがおすすめ。ここでは、「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもない(@daredemonaidare)さんの漫画「結び目」を紹介する。
■「怖い」が引き起こすワクワクや興奮を描く、ショートホラーの裏側
意外性のある展開が魅力の本作「結び目」。作者の誰でもないさんに、作品の展開について工夫している部分について伺うと、「お話の基本はやはり起承転結だと思うので、転じる流れは入れていきたいとは思っています。もちろん、作品によっては例外もあります」と構成へのこだわりを語った。
また、SNSでの反応について伺うと、「肯定的な反応が多く大変うれしかったです。ただ、内容が伝わりきらない方もいたようなので、漫画の見せ方の工夫はもっと必要かもしれません」と振り返り、次回作への意欲ものぞかせた。
誰でもないさんの作品には「ショートホラー」が多いが、アイデアの源について聞いてみると、「今まで見た“すべての物語”が源泉なのだと思います」と答え、特に影響を受けている作品については、「ホラー方面に絞って言えば、漫画では『地獄先生ぬ〜べ〜』、テレビでは『人志松本のゾッとする話』『世にも奇妙な物語』などいろいろあります」と教えてくれた。
さらに、「怖いという感情を引き起こされることへのワクワク、意外な展開への衝撃など、そういった興奮をもたらすものを『自分でも描けたらな』と思えることが“自分への影響”と言えるのではないでしょうか」と語り、影響を受けた作品と自身の創作観を重ね合わせて話してくれた。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
