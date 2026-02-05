“ピケベア”尽くしのかわいい空間が池袋サンシャインシティに登場！ピケベアアイテムや限定クレープを販売
“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」では、カフェブランド「ジェラート ピケ カフェ」を運営している。同カフェのアイコン“ピケベア”は人気のモチーフとなっているが、そのかわいさが詰まった空間が池袋サンシャインシティに登場した。
【画像】ピケベアがかわいい！新商品や店内をもっと見る
ショッピングやエンターテインメント、展望台や水族館などを目的に、多くの人が行き交う池袋サンシャインシティ。その1階に新たにオープンした「ジェラート ピケ カフェ」は、ウォールアートや、ユニークな家具でかわいく彩られ、“ピケベア尽くし”な空間に。心地いいカフェタイムを過ごしたり、写真撮影をしたり、ピケベアのアイテムを購入したりして楽しむことができる。
物販では、ジャムやフィナンシェ、チョコレートやマカロンボーロ、トートバッグなどを扱っているが、注目は、新登場のオリジナルバターサンドクッキー「BUTTER SANDWICH COOKIE」(2980円/ストロベリー3個+プレーン2個の計5個入り)だ。
同商品は、バターのコクをぎゅっと閉じ込めたなめらかなバタークリームを、サクッと軽やかなクッキーでサンドした一品で、バタークリームのフレーバーは、ミルクのコクを感じるプレーンと、ドライいちごの甘酸っぱさが広がるストロベリーの2種類で展開。実はどちらにもドライいちごが使用されているので、噛むほどに果実の風味がふわりと広がるのがポイントだ。BOXに描かれたソフトなタッチのピケベアのデザインもラブリー！自分へのご褒美にも、贈り物にもおすすめのひと箱となっている。
「BUTTER SANDWICH COOKIE」販売店舗：渋谷ヒカリエ店/表参道ヒルズ店/池袋サンシャインシティ店/玉川高島屋S・C店/ルミネ立川店/三井アウトレットパーク木更津店/御殿場プレミアム・アウトレット店(イートイン店舗)/mozoワンダーシティ店/松坂屋名古屋店
また同店では、ピケベアクッキーと好きなアルファベットクッキーを最大5枚選んで自由にトッピングできる「カスタムクッキークレープ」(1340円)が用意されている点にも注目したい。クレープの中には、なめらかなホイップクリームやさわやかなレモンクリーム、ほどよい酸味のレモンマーマレードや、ふんわりとしたロールケーキがIN！トッピングのクッキーは、自分のイニシャルやお気に入りの文字を選ぶだけでなく、ピケベアを主役にするのもアリ。世界にひとつだけのクレープを作って、かわいい店内で写真撮影を楽しむのもおすすめだ。
ほかにも、満足感のある食事系の店舗限定クレープや、バレンタインメニューもラインナップする同店。池袋で買い物やレジャーを楽しんだあと、ひと休みに立ち寄ってみては？
取材・文＝平井あゆみ
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】ピケベアがかわいい！新商品や店内をもっと見る
ショッピングやエンターテインメント、展望台や水族館などを目的に、多くの人が行き交う池袋サンシャインシティ。その1階に新たにオープンした「ジェラート ピケ カフェ」は、ウォールアートや、ユニークな家具でかわいく彩られ、“ピケベア尽くし”な空間に。心地いいカフェタイムを過ごしたり、写真撮影をしたり、ピケベアのアイテムを購入したりして楽しむことができる。
物販では、ジャムやフィナンシェ、チョコレートやマカロンボーロ、トートバッグなどを扱っているが、注目は、新登場のオリジナルバターサンドクッキー「BUTTER SANDWICH COOKIE」(2980円/ストロベリー3個+プレーン2個の計5個入り)だ。
同商品は、バターのコクをぎゅっと閉じ込めたなめらかなバタークリームを、サクッと軽やかなクッキーでサンドした一品で、バタークリームのフレーバーは、ミルクのコクを感じるプレーンと、ドライいちごの甘酸っぱさが広がるストロベリーの2種類で展開。実はどちらにもドライいちごが使用されているので、噛むほどに果実の風味がふわりと広がるのがポイントだ。BOXに描かれたソフトなタッチのピケベアのデザインもラブリー！自分へのご褒美にも、贈り物にもおすすめのひと箱となっている。
「BUTTER SANDWICH COOKIE」販売店舗：渋谷ヒカリエ店/表参道ヒルズ店/池袋サンシャインシティ店/玉川高島屋S・C店/ルミネ立川店/三井アウトレットパーク木更津店/御殿場プレミアム・アウトレット店(イートイン店舗)/mozoワンダーシティ店/松坂屋名古屋店
また同店では、ピケベアクッキーと好きなアルファベットクッキーを最大5枚選んで自由にトッピングできる「カスタムクッキークレープ」(1340円)が用意されている点にも注目したい。クレープの中には、なめらかなホイップクリームやさわやかなレモンクリーム、ほどよい酸味のレモンマーマレードや、ふんわりとしたロールケーキがIN！トッピングのクッキーは、自分のイニシャルやお気に入りの文字を選ぶだけでなく、ピケベアを主役にするのもアリ。世界にひとつだけのクレープを作って、かわいい店内で写真撮影を楽しむのもおすすめだ。
ほかにも、満足感のある食事系の店舗限定クレープや、バレンタインメニューもラインナップする同店。池袋で買い物やレジャーを楽しんだあと、ひと休みに立ち寄ってみては？
取材・文＝平井あゆみ
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。