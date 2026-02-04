「それ、コスプレ…？」どう見ても“ただの私服”なのに「コスプレしている」と言う友人に「ちょっと待て!!」【作者に訊く】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も不定期ながら投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品お届けするとともに、著者に最近気になるギャグやお笑いについても伺った。
今回紹介するのは、作者・のぞみわたるさんが手がける2本のギャグ漫画だ。1作目の「コスプレ」は、ハロウィンパーティーに向かう男性たちが、待ち合わせ相手の“まさかの仮装”に困惑するエピソード。どう見ても普段着なのに、「私服警察官のコスプレ」だと言い張る発想が、じわじわと笑いを誘う。2作目の「犯人と同じ部屋」は、犯人と同室という緊張感のある状況から一転、悲鳴の正体がゴキブリだったことが明かされるオチが印象的な作品。命の危機かと思わせてからの肩透かしが、作品ならではのテンポのよさを際立たせている。
ギャグの着想源についてのぞみわたるさんに話を聞くと、最近のインプットの変化について教えてくれた。「最近はスマホばかりで、しばらくテレビを見ていなかったんですが、久しぶりに観るとやっぱりおもしろいですね」と語るのぞみさん。短い時間でも完結するネタや、テンポのよいやり取りが多いバラエティ番組からは、改めて刺激を受けているという。
さらに創作との向き合い方について、「アイデアを生むにはインプットの多様性が大事だと思っています。ネットだけに偏らず、いろんなメディアからヒントをもらいたいです」と話す。日常的に触れる情報の幅を広げることが、ギャグ漫画における発想の引き出しを増やすことにつながっているようだ。
今回は「のぞみわたるのギャグ漫画」から2作品を紹介した。肩の力を抜いて読める内容なので、日々の忙しさやストレスで少し疲れている人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
