日本ならではの和のアイテムも！WBCのオフィシャルオンラインストアがオープン
2026年3月5日(木)に開幕する「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」(以下、WBC)。世界中が注目する本大会の開催に先駆け、世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人であるファナティクス・ジャパン合同会社から、待望のオフィシャルオンラインストアが開設された。
【写真】「2026 World Baseball Classic 法被 ネイビー」(7700円)
■WBCの応援に欠かせないアイテムがズラリ！
ファナティクス・ジャパン合同会社は、2018年に設立されたファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点。現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを販売している。
今回オープンしたオンラインストアでは、日本代表のグッズはもちろん、アメリカ、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイなど、各出場国や出場選手のアイテムを500種類以上ラインナップ予定。オープン直後からアパレルやキャップといった一部商品の販売が順次開始されており、大会を盛り上げる準備は万端だ。
TシャツはいずれもキッズサイズにS〜XXLと、豊富なサイズ展開。子どもから大人まで自分にぴったりのサイズが見つかるため、家族みんなでおそろいの“参戦服”を着て応援できる。また、キャップは普段使いできるデザインのものが多く、ひとつ持っておくとコーディネートのアクセントとして活用できそうだ。
第一回大会から20周年という、大きな節目を迎えるWBC。そんな歴史的なタイミングだからこそ手に入れたいのが、一生の思い出になるコレクターズアイテム。リビングやデスクなどに飾っておけば、目に入るたびに大会の熱戦や感動が蘇るだろう。
また、日本らしい和のデザインが施された応援グッズも登場。会場でも目を引くこと間違いなしだ。
なお、出場選手のグッズや実店舗の詳細については後日発表予定。試合はもちろん、WBCの熱狂を身に着けられる記念アイテムの数々にも注目してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「2026 World Baseball Classic 法被 ネイビー」(7700円)
ファナティクス・ジャパン合同会社は、2018年に設立されたファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点。現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを販売している。
今回オープンしたオンラインストアでは、日本代表のグッズはもちろん、アメリカ、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイなど、各出場国や出場選手のアイテムを500種類以上ラインナップ予定。オープン直後からアパレルやキャップといった一部商品の販売が順次開始されており、大会を盛り上げる準備は万端だ。
TシャツはいずれもキッズサイズにS〜XXLと、豊富なサイズ展開。子どもから大人まで自分にぴったりのサイズが見つかるため、家族みんなでおそろいの“参戦服”を着て応援できる。また、キャップは普段使いできるデザインのものが多く、ひとつ持っておくとコーディネートのアクセントとして活用できそうだ。
第一回大会から20周年という、大きな節目を迎えるWBC。そんな歴史的なタイミングだからこそ手に入れたいのが、一生の思い出になるコレクターズアイテム。リビングやデスクなどに飾っておけば、目に入るたびに大会の熱戦や感動が蘇るだろう。
また、日本らしい和のデザインが施された応援グッズも登場。会場でも目を引くこと間違いなしだ。
なお、出場選手のグッズや実店舗の詳細については後日発表予定。試合はもちろん、WBCの熱狂を身に着けられる記念アイテムの数々にも注目してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。