「吸ってかない？」怪しいクスリと思ったら…正体はまさかの「猫」!? 疲れたサラリーマンを癒やす衝撃のオチ!!【作者インタビュー】
連日、終電ギリギリまで残業していた主人公は心身共に疲れ果てていた。そんな彼に、チャラチャラしたなりの若者が「お兄さん、お疲れだね」と声をかけてきた。主人公の進行を妨げて「いいモノあるんだけど吸ってかない？」と口早にまくしたてる若者。何だか犯罪の臭いがプンプンするのだが…？本作を描いたのは、高岸かも(@kamotakagishi)さん。「コンプティーク」(KADOKAWA)にて連載していた「魔王道」(全3巻発刊)や、「カドコミ」(KADOKAWA)での連載作品「悪役令嬢はやる気がない」(全1巻発刊)のコミカライズを担当した漫画家である。高岸さんに話を聞いてみた。
連日、終電ギリギリまで残業が続き、疲れ切った主人公。そんな彼に「いいモノあるんだけど、吸ってかない？」と、怪しげな若者が声をかけてくる。危険を感じて断ろうとしたその瞬間、若者のポケットから現れたのは――まさかの猫。犯罪の予感から一転、極上の癒やしに出会うオチが描かれる。
本作が生まれたきっかけについて、高岸かもさんに話を聞いてみると、猫好きの間で話題になっていた“あるパーカー”から着想を得たという。「猫がすっぽり入るポケット付きのパーカーが流行っていて。猫をポケットに入れられるなんて最高だな、と思ったのが始まりでした」と振り返る。その発想が広がり、「もし疲れ切った大人の前に“吸える猫”が現れたらどうなるだろう」というアイデアへとつながっていったそうだ。
ちなみに高岸さん自身は、まだそのパーカーを持っていないとのことで、「将来、猫を飼える環境になったらぜひほしいですね。猫をポケットに入れて漫画を描けたら、最高だと思います」と笑顔で語ってくれた。
現在はペット不可の住まいのため猫とは暮らせていないが、ハムスターや犬と過ごした経験はあるそうで「いつかは“お猫様”を養わせていただきたいです」と、猫との暮らしへの憧れを明かしてくれた。
日々の疲れにくすっと笑えるような癒やしを求めている人は、ぜひ本作「疲れた時に吸うもの」を読んでみてほしい。
取材協力：高岸かも(@kamotakagishi)
