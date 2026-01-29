【ホラー】「いらない」と答えた不用意な発言が招いた恐怖！震えるほど怖く、震えるほど笑えるホラー×ギャグ作品【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
スマホにかまけて、ビラ配りをはじめ道行く人の声かけを聞きもせず「いらない」とあしらっていた男性。けれど、不穏な「…いりますか？」という問いにも「いらないから」と答えてしまったことが仇となり――。
不用意な反応がよからぬものを招いてしまうのはホラーの常道。そんな恐怖展開と予想外のオチを描いた短編漫画に、X(旧：Twitter)上で1.7万件の「いいね」とともに「怖いけど怖くない」「ホラー＆コミカルの落差がすごい」と反響が集まっている。
■ギャグとホラーの絶妙な掛け合わせがポイント
本作「訳アリ心霊マンション」は、WEB漫画No.1を決める投票イベント「WEBマンガ総選挙2023」で、最終候補50作の1つに選ばれるなど、注目を集めている作品だ。心霊現象で敬遠されるマンションのオーナーが、いっそお化けや霊を住まわせようと入居霊探しに奔走するストーリーで、シリアスな展開を交えつつも、本格的なホラーを笑いに変えてしまう展開が大きな魅力となっている。
作者のネブクロさんは本作を描くきっかけを「ツッコミたくなる怪談話の矛盾」だと言う。「『気絶して目が覚めたら運よく霊が消えていた』とか『意地でも危険区域の説明をしない老人』とか、自分がホラー物を描くならほかとの差別化も含めてそういった点を突いていこうというところからスタートしている」と話す。
本作では、作中人物の闇を感じさせるような展開も散りばめられる一方、ギャグとホラーの絶妙な掛け合わせが大きなポイントだ。ネブクロさんは、本作について「ホラー漫画じゃなく、コメディ漫画でもない。その2つがミックスして成り立つホラーコメディです」と語る。
今回紹介する第22話のように、本作は、途中からでも作品の入り口となるような一話完結のエピソードも多い。ネブクロさんは「目指すところは読みやすさ。今後とも好きなときに好きに読んでって」と読者に向けてメッセージを送る。ホラーコメディという位置づけからブレないよう、常に意識しながら作品を描いていると言うネブクロさん。今後の展開も楽しみだ。
取材協力：ネブクロ / くらげバンチ(新潮社)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。