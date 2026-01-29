悪霊が問う「いりますか？」におざなりに対応してしまったのが仇…逃げ場なしのホラー展開とそれを粉砕するギャグの落差がSNSで話題に


【漫画】本編を読む

スマホにかまけて、ビラ配りをはじめ道行く人の声かけを聞きもせず「いらない」とあしらっていた男性。けれど、不穏な「…いりますか？」という問いにも「いらないから」と答えてしまったことが仇となり――。

不用意な反応がよからぬものを招いてしまうのはホラーの常道。そんな恐怖展開と予想外のオチを描いた短編漫画に、X(旧：Twitter)上で1.7万件の「いいね」とともに「怖いけど怖くない」「ホラー＆コミカルの落差がすごい」と反響が集まっている。

同作は、ネブクロ(@nebukuro41)さんがくらげバンチ(新潮社)で連載する漫画「訳アリ心霊マンション」(※単行本第4巻は2024年9月9日発売)の一篇。エピソードの紹介とともに、作者のネブクロさんに作品制作の舞台裏を訊いた。

■ギャグとホラーの絶妙な掛け合わせがポイント

『訳アリ心霊マンション』第22話「インターホン」(01)


『訳アリ心霊マンション』第22話「インターホン」(02)


『訳アリ心霊マンション』第22話「インターホン」(03)


本作「訳アリ心霊マンション」は、WEB漫画No.1を決める投票イベント「WEBマンガ総選挙2023」で、最終候補50作の1つに選ばれるなど、注目を集めている作品だ。心霊現象で敬遠されるマンションのオーナーが、いっそお化けや霊を住まわせようと入居霊探しに奔走するストーリーで、シリアスな展開を交えつつも、本格的なホラーを笑いに変えてしまう展開が大きな魅力となっている。

作者のネブクロさんは本作を描くきっかけを「ツッコミたくなる怪談話の矛盾」だと言う。「『気絶して目が覚めたら運よく霊が消えていた』とか『意地でも危険区域の説明をしない老人』とか、自分がホラー物を描くならほかとの差別化も含めてそういった点を突いていこうというところからスタートしている」と話す。

本作では、作中人物の闇を感じさせるような展開も散りばめられる一方、ギャグとホラーの絶妙な掛け合わせが大きなポイントだ。ネブクロさんは、本作について「ホラー漫画じゃなく、コメディ漫画でもない。その2つがミックスして成り立つホラーコメディです」と語る。

今回紹介する第22話のように、本作は、途中からでも作品の入り口となるような一話完結のエピソードも多い。ネブクロさんは「目指すところは読みやすさ。今後とも好きなときに好きに読んでって」と読者に向けてメッセージを送る。ホラーコメディという位置づけからブレないよう、常に意識しながら作品を描いていると言うネブクロさん。今後の展開も楽しみだ。

取材協力：ネブクロ / くらげバンチ(新潮社)

