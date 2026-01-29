美容室での会話に聞き耳…「校長の挨拶が省略されて…」の次にきた言葉は「とてもよかったわ」!!大絶賛の卒業式とは【作者に聞く】
現在2人の子供を育てながらSNSやブログにて漫画を投稿している母・いぬいまり(元：ぽちまる)(@pochimaru877)さん。ポップな雰囲気の育児漫画が注目を集め、子育て世代が育児について共感できる作品ばかりだ。今回は、いぬいまりさんの実体験に基づく、SNSで多くのいいねがついた漫画「美容院で聞こえた会話」を紹介するとともに、コロナ禍での出来事についても伺った。
「コロナ禍でいろんなイベントが中止になったり短縮になったり、残念で憂鬱な出来事が多かったのですが、本作に登場するお客さんのように前向きに捉える考え方が素敵だなと思いました」と当時を振り返る作者・いぬいまりさん。新型コロナのワクチン接種も普及して、以前よりも落ち着いた状況が続いている昨今だが、コロナ渦に生まれた"いい変化"はコロナ後も維持されてもいいのかもしれない、本作はそう思える作品である。
ある日、久しぶりに美容院へ行ったいぬいまりさんが偶然耳にした「昨日、子供の高校の卒業式だったんだけどね…、コロナの影響で、だいぶあっさりした卒業式だったのよ」というお客さんの言葉。いぬいまりさんは「そういえば、そんなシーズンだなぁ」と思いつつ「悲しい話かな。だとしたら気の毒だな」と少ししんみりしてしまうのだが、続くお客さんの言葉はいぬいまりさんの想像とは異なるものだった。
「校長とか偉い人の挨拶が省略されたんだけど、とてもよかったわ！」とうれしそうに話すお客さん。「堅苦しい挨拶は必要ないことに気付いて、コロナ後も省略されたらいいのにねぇ」と笑顔で話し続ける姿からは悲壮感などはなく、いぬいまりさんもほっと胸をなでおろすのであった…。
憂鬱な思い出の多いコロナ渦でも、笑顔で明るく生き抜いていった人たちのちょっとしたエピソード、本作「美容院で聞こえた会話」が気になる人はチェックしてみて！
取材協力：いぬいまり(元：ぽちまる)(@pochimaru877)さん
