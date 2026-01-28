「さっきのジジイ、衰弱魔法かけてもいいですか？」性格に難ありの少女の正体は“逆転移”してきた僧侶だった【作者に聞く】
日本に転移した異世界人が魔法を使って、まったりと生活している4コマ漫画「異世界転移した僧侶は日本の接骨院で働いてます」をX(旧：Twitter)で投稿しているKasoyun1(@Kasoyun1)さん。本作は、異世界ものをさらに進化させた「逆転移」漫画として、最近注目を浴びている。逆転移という斬新な設定を思いついた経緯や作中に出てくる魔法など、制作秘話をKasoyun1さんにお聞きした。
本作「異世界転移した僧侶は日本の接骨院で働いてます」は、近年流行している「異世界転移もの」とは逆に、異世界人が現代日本へ転移するという発想が特徴的な作品だ。作者のKasoyun1さんは「最近の漫画やアニメに『異世界転移もの』が多くあるなか、『逆に異世界から日本に来たらどう生活するんだろう』と考えたのが最初です」と、逆転移という設定に至った経緯を明かす。
一方で、単に異世界(魔法世界)から来るだけでは既視感があると感じたKasoyun1さんは「日常生活でまったりと魔法を使って生活する物語を考えました」とも述べ、穏やかな日常を描く方向性を選んだそうだ。
また、「接骨院で働く」という設定については、「『魔法使いと生活』はよくあるパターンだったので、僧侶と生活することを先に決め、どう生活させるかを考えました。病院やスーパーなどを考えていたときに接骨院を見て、『接骨院なら僧侶の魔法が使いやすいんじゃないかな』と思い選びました」と振り返る。
「使えたら便利だろうな」と感じさせる魔法が数多く登場する同作。そのなかでも、猫の言葉が分かる「翻訳魔法」は特に印象的だ。Kasoyun1さんは「出先でニャーニャー鳴いている猫たちを見かけ、何を言っているんだろうと思ったんです。そのとき、『人間社会の俗世的な会話をしてるのかな』『人をバカにしていたらおもしろいかな。それを人間もわかったらどうかな』と考えて」と、アイデア誕生の裏側を明かしてくれた。
取材協力：Kasoyun1(@Kasoyun1)
