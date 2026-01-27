ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

足元のストレスを軽減するサポート力。冬の日常を快適にする【ニューバランス】のシューズがAmazonに登場!

新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！

日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！

ニューバランスのシューズは、リラックスシーンで足元のストレスを軽減するウィンターシューズ。

寒い季節でもサンダル感覚で履ける防寒仕様で、履き口裏から中敷き表面にかけて長い起毛材を採用し、柔らかく包み込むような暖かさを提供する。

中綿には雨天時でも保温性能を損なわない「PRIMALOFT」を使用し、快適さを長時間維持する。

家周りのちょっとした外出からアウトドアレジャーまで幅広く活躍し、冬の足元を軽やかに演出する一足。