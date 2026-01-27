ほどよい距離から、心地よい香りが漂う。快適空間を実現【レールデュサボン】のフレグランスミストがAmazonで買える！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
柔らかく、広がるような優しい香り【レールデュサボン】のコミュニティフレグランスがAmazonに登場
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
レールデュサボンのフレグランスミストは、思いやりのような柔らかさをまといながら、周囲との関係性にそっと寄り添う。香りは、レモンやアップル、ミント、オゾン、ローズが織りなすクリアフルーティなトップに、クリスタルムスクやミュゲ、アンバー、サンダルウッドが重なる透明感のある香調。集中力を高めたいときや、落ち着きを保ちたい場面にも自然に馴染む。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
低アルコール処方とダブルサークル製法により、揮発性を抑えながらトップのつんとした香りを抑え、初めから最後までシームレスな香り立ちを実現している。自然由来原料をハチジュウロクパーセント使用し、オーガニックチャ葉水やオリーブ果実油、アップサイクルオリーブ葉エキスなどの保湿成分も配合。
鉱物油・着色料・シリコン・パラベン・動物由来原料・紫外線吸収剤を使用しないフリー処方で、肌にも環境にもやさしい。
慌ただしい日常の中でも、香りが静かに整えてくれる。今こそ、空気を変える一本を手に取ってみてはいかがだろうか。
