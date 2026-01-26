Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç³«ºÅÃæ¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥è¥ó¥É¡×¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ÎÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÅÐ¾ì
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼(R)¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥è¥ó¥É¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ëÊª¸ì¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥²¥¹¥È¤òÍ¶¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥á¥Ç¥£¥Æ¥ì¡¼¥Ë¥¢¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¡¼¤ÎÃêÁª½ê¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¢¡×¤¬´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Ë¡ª¥é¥¸¥ª¤«¤éÎ®¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤á¤ë
¢£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥è¥ó¥É¡×¤È¤Ï
2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥è¥ó¥É¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤òÉñÂæ¤ËÂè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥è¥ó¥É¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤Ç³«ºÅ¡£Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥´¥ó¥É¥ê¥¨¤¿¤Á¤¬Áæ¤°¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤ê¡¢±¿²Ï¤ò½ä¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥É¥é¡×¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖµÜÅÂ¤Î±¿²Ï¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¡È¿å¤ÎÅÔ¡É¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤â¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥è¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥´¥ó¥É¥ê¥¨¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄÇ¯¡¦¥«¥ë¥í¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¥´¥ó¥É¥ê¥¨Ãç´Ö¤ä³¹¤Î¿Í¡¹¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Ç°ì¿ÍÁ°¤Î¥´¥ó¥É¥ê¥¨¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥è¥ó¥É¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ä¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢17ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÇÛ¿®Ãæ¡£18ÏÃ°Ê¹ß¤Ï¥Ñ¡¼¥¯¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿É÷·Ê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤â¤¦
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ó¥è¥ó¥É¡×¤òºÇÂç¸Â³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢17ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤ËÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡£¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ö¥Ó¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¢¡×¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¨¥ê¥¢¼þÊÕ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤«¤éÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ó¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¢¡×¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤é¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»£±Æ¤¹¤Ù¤6¥«½ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£1¥«½ê»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤³¤Î¤È¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥×¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨¤ÈÆ±¤¸¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤ËÉ®¼Ô¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«¤é»£¤ì¤Ð¥Þ¥Ã¥×¤Î³¨¤ÈÆ±¤¸¹½¿Þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤É¤è¤¤Æñ°×ÅÙ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¼þÊÕ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥¥ã¥¹¥È¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡ª³Ú¤·¤¤²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢°ì½ï¤Ë¼êÇï»Ò¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÉ¬¿©¡ª
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£º£²óÉ®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥´¥ó¥É¥ê¥¨¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÅÁÅý²Û»Ò¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¥¢¥Ã¥±¥ì(¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í)¡×(680±ß)¤È¡¢¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥«¥Õ¥§¥â¥«¡×(850±ß)¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥¢¥Ã¥±¥ì(¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í)¡×¤ò¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿©´¶¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¯¡¢¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£3¸ÄÆþ¤ê¤Ç°Õ³°¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥«¥Õ¥§¥â¥«¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÍÏ¤«¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥«¥Õ¥§¥â¥«¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´ÅÌ£¤È¥³¥¯¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡£
¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥«¥Ê¥ë¡×¤Ç¡¢¥«¥ë¥í¤é¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª
¼èºà¡¦Ê¸=¿åÌîÍü¹á
(C)Disney
¢¨2026Ç¯1·î23Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤ä¶â³Û¡¢ÆâÍÆÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
