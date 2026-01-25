「怖くて来れなかったんです！」いい大人が歯医者が怖くて先延ばしした末路…！吐血レベルのうがいに驚愕【作者インタビュー】
ご自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。Xやブログにて、エッセイ漫画を公開している。
2022年7月には「【虫歯・歯周病】7年ぶりに歯医者に行った話【親知らず抜歯】」シリーズを投稿。長年歯医者に行かなかった作者が7年ぶりに歯医者へ通い、治療を受けた時のエピソードを描いており、その臨場感あふれる描写に、今後の展開に注目したい作品だ。本作を描くようになったきっかけや裏話などについて、しゃけなかほい(@syake8989)さんにインタビューした。
「漫画なのでオーバーリアクション気味に描いている部分もありますが…」と語る、作者のしゃけなかほいさん。本作「7年ぶりに歯医者に行った話」に描かれているのは、すべてしゃけなかさん自身の実体験だといい、「いい大人が『歯医者が怖くて来れませんでした！』と医者に向かって言って変な空気にしたのもノンフィクションです」と笑う。
漫画に描こうと思ったきっかけは、コロナ禍にあったという。「マスク生活が続くなか、テレビでオーラルケアの話題を見ることが多くあり『もしかして、歯医者の定期検診行ってない人って多いのかな？』と思ったのがきっかけです。自分も虫歯で行く前は7年行ってなかったし、共感してもらえるものが描けるかなと思って描き始めました」と話してくれた。
数々の恐ろしい体験の中でも、一番怖かった施術は親知らずの抜歯だという。「大人気ないほど取り乱しました…。自分でもここまでショックを受けるのかとビックリしました」と話すしゃけなかさんは、それまでにも何度か歯医者さんから「抜いた方がよい」とアドバイスを受けていたそうだが、怖くて先延ばしにしていたという。結局抜くことになり大変な思いをしたが、「今は歯も磨きやすいし、虫歯の心配も無いので抜いてよかったと思っています」と現在の心境を語る。
最後に、しゃけなかさんは「自分の体験が誰かの役に立つような漫画を描いていきたい」との思いがあると話し、読者に対して「歯医者に怖くて行けない人や、若いのに歯周病になった人など、自分だけじゃないということに共感を持ってもらえたり、こんな人もいるから自分も大丈夫！と思ってもらえたら幸いです」とメッセージを寄せてくれた。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
