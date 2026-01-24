スヌーピーデザインのランチグッズならお弁当を作るのも食べるのももっと楽しい！「PLAZA」限定の6アイテムを全公開
ライフスタイルストア「PLAZA」だけの限定販売で、スヌーピーとチャーリー・ブラウンがデザインされたランチグッズが登場。ヴィヴィッドなマゼンタ＆パープルをアクセントカラーに、「It's almost Lunch time!」(=そろそろランチタイムだね！)というフレーズと、ランチが待てないスヌーピーに困惑するチャーリー・ブラウンのイラストを添えた、ポップでキュートなデザインが特徴だ。
【写真】「PLAZA」限定！スヌーピーデザインのランチグッズを見る
ラインナップは全6アイテム。ダブルロックで密閉できる「ランチボックス」(1760円)は、中に仕切りパーツ付き。こちらにおかずを詰め込んだら、主食は「オニギリケース」(990円)で作ってそのまま持ち出しちゃおう。
フルーツは「3Pシールランチボックス」(1760円)に入れるのが大正解。3つが入れ子式になっているので、収納もコンパクトで使い勝手抜群。カトラリーはケース付きの「箸&スプーンセット」(1430円)に。持ち運び中にかちゃかちゃ音が鳴らないよう、工夫されているのもうれしい！
これらをまるっとしまえるのが「ランチバッグ」(1100円)。布製でありながらベースカラーのクリームホワイトや、キーカラーの2色もしっかり再現されていて、結んだヒモまでカワイイ。もちろん「ステンレスボトル」(3520円)もおそろいで使いたい！保冷保温効果があって、容量も480ミリリットルとちょうどよし。
以上のアイテムは、「PLAZA」各店および公式オンラインストアにて販売中。お弁当を作りたくなったという人はぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
