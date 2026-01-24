気分で持ち方チェンジ。毎日を軽くしてくれる3WAYバッグ【ロゴスーパーク】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
街でも外遊びでも大活躍。さっと背負えてすぐ出かけられる相棒【ロゴスーパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスーパークのリュックは、アウトドアにも日常にも気軽に使える3WAY仕様のアイテムだ。約H43×W36×D10センチメートルのゆとりあるサイズ感で、ナップサック、トートバッグ、リュックとシーンに合わせて持ち方を変えられるのが魅力になっている。タウンユースやお散歩、レジャー、ハイキング、ウォーキングなど、幅広い場面で活躍してくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
フロントには小物をさっと取り出せるポケットを備え、収納力も十分。普段使いはもちろん、アウトドアやジムバッグとしても扱いやすい。軽量ながら丈夫な素材を採用しており、毎日の持ち運びも快適だ。バイカラーデザインがアクセントになり、シンプルな中に程よいおしゃれ感を添えている。
→【アイテム詳細を見る】
カラーはブラック、ブルー、レッド、グリーン、ネイビーの5色展開で、男女問わず使いやすいスタイリッシュな仕上がりだ。
→【アイテム詳細を見る】
アクティブな毎日を気軽にサポートしてくれる、頼れるナップサックとなっている。
街でも外遊びでも大活躍。さっと背負えてすぐ出かけられる相棒【ロゴスーパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスーパークのリュックは、アウトドアにも日常にも気軽に使える3WAY仕様のアイテムだ。約H43×W36×D10センチメートルのゆとりあるサイズ感で、ナップサック、トートバッグ、リュックとシーンに合わせて持ち方を変えられるのが魅力になっている。タウンユースやお散歩、レジャー、ハイキング、ウォーキングなど、幅広い場面で活躍してくれる。
→【アイテム詳細を見る】
フロントには小物をさっと取り出せるポケットを備え、収納力も十分。普段使いはもちろん、アウトドアやジムバッグとしても扱いやすい。軽量ながら丈夫な素材を採用しており、毎日の持ち運びも快適だ。バイカラーデザインがアクセントになり、シンプルな中に程よいおしゃれ感を添えている。
→【アイテム詳細を見る】
カラーはブラック、ブルー、レッド、グリーン、ネイビーの5色展開で、男女問わず使いやすいスタイリッシュな仕上がりだ。
→【アイテム詳細を見る】
アクティブな毎日を気軽にサポートしてくれる、頼れるナップサックとなっている。