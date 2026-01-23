ソックスだけで「違う靴」普通のパンプスが見違える「可愛い足元のつくり方」

写真拡大

装いの完成度を上げるために、丁寧な足元選びは欠かせない。なかでも大人の品格はそのままに、ベーシックなスタイルに季節に見合った深みやレトロな趣をもたらしてくれる、クラシカルなバリエーションに着目。



「ソックスで変わる」足元のスタイリングサンプル

見慣れたパンプスに仕込むだけで、簡単になつかしいムードを補えるソックスも見逃せない。色みや素材をかえて、足元を自在に彩って。



クリアな白ソックスがデニムにきちんと感を補填

Tシャツ／AKTE　肩にかけたジャケット／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店）　 デニムパンツ円／オブリオ　黒パンプス／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）　ソックス／靴下屋（タビオ）　白を差すことで、抜け感とクラシカルな品を同時に得られる好例。


スリムな黒に迫力をもたらす「高発色な赤のケーブル」

赤ケーブル編みソックス／靴下屋（タビオ）　ケーブルのダッドな編み地がレトロな趣を加算。ニットのやさしさが発色の強い赤に親しみやすさをプラス。



優等生なネイビーにロゴでわずかな遊びを

ネイビーソックス／Gap　ベージュパンプス／Gianvito Rossi/ebure（LITTLE LEAGUE INC.）　ジャストサイズのパンプスにもはきやすい薄手リブ。カジュアルなロゴも濃紺＋白のバイカラーならそれとなく品よく。



コーディネートのプライスなど詳細
