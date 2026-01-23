高身長にコンプレックスを抱く娘→無意識に背中を丸める？姿勢だけでなく心までほぐした先生の指摘【作者に聞く】
三姉妹を育てるサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さんが描く、連載エッセイ『今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜』が最終回を迎えた。長女・ポン子ちゃんの深刻な猫背。上体起こしもできないほどの姿勢の悪さに悩んでいたサヤさんだったが、整骨院での診断によって、その原因が意外な場所にあることが判明した。
■身体の問題ではなく「心」。高身長へのコンプレックスが原因だった
整骨院の先生が指摘したのは、ポン子ちゃんの「心」だった。「無意識に背中を丸めてしまうのは、背の高さをコンプレックスに感じているからだ」という言葉に、サヤさんはハッとさせられる。
サヤさん自身も背が高い方だが、中学時代に周囲に高身長の友人が多かったため、全く悩んだ経験がなかった。しかし、娘にとっては深刻な悩みだったのだ。
先生に心をほぐしてもらったとき、ポン子ちゃんの姿勢に劇的な変化が訪れた。現在はゲームをするときですら背筋がピンと伸びているという。
「上体起こしが劇的に上達したわけではありませんが、猫背を注意することはなくなりました。本人も喜んでおり、私もとてもうれしいです」と、サヤさんは現在の様子をおもしろいように語ってくれた。
■「子育ては親育て」悩みは尽きないけれど、子供の気持ちに寄り添いたい
今回の連載を通じて、同じ悩みを持つ親御さんから「参考になった」という多くの共感の声が届いた。「ここまで描いてよいのか」と悩みながら始めたサヤさんにとって、それらは最も大きな励みになったという。
「病気系の心配はすぐに専門医に相談するのが一番ですが、生活や心の面では子供がどうしたいかという気持ちに寄り添い、今は成長段階なのだと見守ることを大切にしています」
そう語るサヤさんだが、つい口うるさくなってしまう「鬼母」な一面もあると笑う。しかし、「子育ては親育て」という言葉の通り、子供の成長と共に自分も成長していきたいという決意が、多くの読者の心を打っている。
子供の数だけ悩みは尽きないが、そのすべてが親としての糧になる。サヤさんの奮闘は、これからも形を変えて続いていくだろう。
取材協力：サヤ山サヤ(@saya_twins1125)
