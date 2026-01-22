ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ユニセックスで気軽に使える、毎日にちょうどいい【コールマン】のキャップがAmazonに登場!

コールマンのキャップは、飽きのこないシンプルなデザインで、季節を問わず長く愛用できるアイテムだ。

男女問わず使えるユニセックス仕様のため、自分用としてはもちろん、ギフトとしても選びやすい。

後ろ部分にはゴムを採用しており、頭にやさしくフィットするフリーサイズで快適に着用できる。

アウトドアでもタウンユースでも自然に馴染む、使い勝手の良いフライトキャップだ。