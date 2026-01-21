【怖い話】ニョキッ…！誰もいないはずの場所から突然現れた手…？母に打ち明けると意外な回答に一同納得【作者に聞いた】
テレビ番組の企画でエピソード漫画を描いたこともある万福(@mugi821bear)さん。実話を元としたエピソード漫画をSNSにアップしており、特に「美容室で本当にあったトラウマ体験」や「不正ログインされて盗難にあった話」などが人気を呼んでいる。今回は万福さん自身の話ではなく、友人が体験した怖そうで全く怖くない幽霊体験の話をお届けし、この漫画のエピソードについて万福さんに話を聞いてみた。
本作「不思議なほっこりする話」は、友人の不思議な体験談をもとに描かれた作品だという。そこで作者の万福さんに、実際にその友人の自宅を訪れたことがあるのか尋ねてみると、「はい、あります。この話を聞いた後日、その友人のお家に遊びに行ったときに、実際に廊下に飾ってあるおじいさんの写真も見せてもらいました」と教えてくれた。
「亡くなったおじいさんの“手”が現れた」と聞くと、どうしても怖い印象を抱いてしまいがちだが、万福さんは、「ひょうきんで明るそうな感じが写真からも伝わってきたので、私も『怖！』とかいう印象は全くなかったです。なので、漫画の中ではアレンジして写真にピースをさせちゃいました！私は祖父の思い出がないので、仲がよさそうでいいな〜って思いました」と、実際に写真を見たときの印象を語った。
万福さんは本作のほかにも、「美容室で本当にあったトラウマ体験」や、「不正ログインされて盗難にあった話」など身近な出来事を題材にした漫画を手がけている。なかでも美容室のエピソードは反響が大きく、SNSに投稿したところ「私も同じような経験がある！」といった共感の声が寄せられたという。「コメントやいいねが励みになるので、してくれたらとてもうれしいです」と、読者へメッセージを送ってくれた。
取材協力：万福
