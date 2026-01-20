大人かわいい「スヌーピー」トートに一目惚れ…！ROOTOTE×PEANUTS新作は選べる2サイズと3カラー
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、表情豊かなスヌーピーの刺しゅうがあしらわれた新作トートが登場！ラインナップは「デリ」(3520円)と「ミディアム」(4620円)の2種類。どちらもベーシックなカラーリングで、通勤・通学から休日のお出かけまで、幅広いシーンで活躍してくれそう。
■表情豊かなスヌーピーの刺しゅうに思わずキュン
今回の新作の魅力は、オトナも楽しめるこだわりの刺しゅうデザイン。コミック初期のチャーリー・ブラウンたちに「HAPPINESS SHOULD BE SHARED(幸せは分かち合うもの)」という名言が添えられたデザインや、腕立て伏せをしながら「鼻が邪魔でどうやって腕立てするの？」とつぶやくスヌーピー、きょうだいのスパイクとおしゃべりするシーンなど、表情豊かなアートが丁寧な刺しゅうで表現されている。
■選べる2サイズ！「デリ」と「ミディアム」どっちにする？
サイズは全部で2種類。ワンマイルのおでかけにぴったりな「デリ」(3520円)と、通勤・通学にも使える「ミディアム」(4620円)から選べる。
「デリ」 は、コロンとした丸みのあるかわいいフォルムが特徴。長財布やスマホなど必要なものがしっかり収まるサイズ感で、サブバッグとしてもメインとしても活躍する。両サイドには「ROOTOTE」自慢の“ルーポケット”付きで、すぐに取り出したい小物の指定席にぴったりだ。
「ミディアム」 は、トート＆ショルダーの2WAY仕様。ショルダーベルトは長さ調節ができるので、手持ち・肩かけ・斜めがけとシーンに合わせて使い分けられる。A4サイズのファイルや13インチのPCケースも収納できる頼もしい容量で、荷物が多くなりがちな日も安心。サイドポケットにはボトルや折りたたみ傘を立てて入れられるのもうれしい。
■ベーシック3色×リサイクルコットンで“気づけばエコ”
カラーはオートミール、グリーン、グレーの3色展開。どんなコーデにも合わせやすいベーシックなカラーリングで、年齢や性別を問わず使えるデザインに仕上がっている。
素材には、縫製工場で不要になった裁断くずや廃棄衣料を再利用したリサイクルコットンを採用。色別に仕分けしてもとの繊維の色を活かしているため、再染色に必要な水や化学薬品を使用しない環境にやさしいテキスタイルだ。ひとつひとつ微妙に異なる色味や、ネップ(節)のある素材感も味わい深い。
これらのアイテムは、「ROOTOTE」の実店舗「ROOTOTE GALLERY」または公式オンラインストア「ROOTOTE FLAGSHIP STORE」、楽天市場店にて販売中。家族やパートナーとサイズ違い・色違いでそろえて、リンクコーデを楽しむのもおすすめ。新しい年のスタートに、新しいトートを迎えてみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
