野菜のうまみでたれなしでもおいしい♪「たっぷり白菜つくね」【山本ゆりさんの冬野菜おかず】
【画像で見る】え、こんなにたくさんの白菜が入るの？「ひき肉と同量」の迫力！
冬になるとよく食べる野菜といえば、白菜。鍋ものの定番具材ですが、もっと違う料理の仕方も知りたい…ということで、大人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんに聞いてみました。紹介されたのは、なんとつくね！ 「白菜に含まれるうまみ成分（グルタミン酸）のおかげで、だしやかつお節のようなしっかりしたうまみが出て、たれなしで食べてもおいしいですよ」と山本さん。では作り方を教えてもらいましょう。
教えてくれたのは…
▷山本ゆりさん
料理コラムニスト。大阪生まれ&在住。どこにでもある材料でできるレシピと日常の話をつづったブログ「含み笑いのカフェごはん『syunkon』」を気まぐれ更新中。『syunkonカフェごはん』シリーズのほか、著書多数。雑誌、テレビなどで活躍中。
■たっぷり白菜つくね
白菜は塩もみなどの下ごしらえ不要
【材料・2人分】＊1人分327kcal／塩分2.9g
・白菜・・・ 4〜5枚（約200g）
・豚ひき肉 ・・・200g
■A
└卵 ・・・1個
└片栗粉 ・・・大さじ1
└砂糖、しょうゆ・・・ 各小さじ1
└塩 ・・・小さじ1/2
└こしょう ・・・少々
・めんつゆ（2倍濃縮）・・・ 適量
サラダ油 練り辛子
【作り方】
1．白菜は粗みじん切りにする。ひき肉とともにボウルに入れ、Aを加えてよくもみ込む。なじんだら10等分して、直径5〜6cmの円盤形にする。
「白菜は塩もみなし！ え、白菜多くない？混ざる？と不安になりますが、混ざりますんでご安心ください」（山本さん）
2．フライパンに油小さじ2を中火で熱して1を並べる。こんがりとしたら上下を返し、ふたをして弱めの中火にし、3〜4分焼く。
3．器に盛り、めんつゆ、からし適量を添える。
＊ ＊ ＊
「白菜はひき肉と同量。野菜がたっぷり入っているので軽くていくらでも食べられます」と山本さん。なるほど、これだけ野菜が多いと罪悪感なく箸が進みますね。みなさんもぜひ作ってみてくださいね！
レシピ考案／山本ゆり 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々