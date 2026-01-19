野菜のうまみでたれなしでもおいしい♪たっぷり白菜つくね」【山本ゆりさんの冬野菜おかず】


冬になるとよく食べる野菜といえば、白菜。鍋ものの定番具材ですが、もっと違う料理の仕方も知りたい…ということで、大人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんに聞いてみました。紹介されたのは、なんとつくね！　「白菜に含まれるうまみ成分（グルタミン酸）のおかげで、だしやかつお節のようなしっかりしたうまみが出て、たれなしで食べてもおいしいですよ」と山本さん。では作り方を教えてもらいましょう。

山本ゆりさん


教えてくれたのは…

▷山本ゆりさん

料理コラムニスト。大阪生まれ&在住。どこにでもある材料でできるレシピと日常の話をつづったブログ「含み笑いのカフェごはん『syunkon』」を気まぐれ更新中。『syunkonカフェごはん』シリーズのほか、著書多数。雑誌、テレビなどで活躍中。

■たっぷり白菜つくね

白菜は塩もみなどの下ごしらえ不要

たっぷり白菜つくね


【材料・2人分】＊1人分327kcal／塩分2.9g

・白菜・・・ 4〜5枚（約200g）

・豚ひき肉 ・・・200g

■A

　└卵 ・・・1個

　└片栗粉 ・・・大さじ1

　└砂糖、しょうゆ・・・ 各小さじ1

　└塩 ・・・小さじ1/2

　└こしょう ・・・少々

・めんつゆ（2倍濃縮）・・・ 適量

サラダ油　練り辛子

【作り方】

1．白菜は粗みじん切りにする。ひき肉とともにボウルに入れ、Aを加えてよくもみ込む。なじんだら10等分して、直径5〜6cmの円盤形にする。

白菜は塩もみなしでもちゃんと混ざるのでご安心を


「白菜は塩もみなし！　え、白菜多くない？混ざる？と不安になりますが、混ざりますんでご安心ください」（山本さん）

2．フライパンに油小さじ2を中火で熱して1を並べる。こんがりとしたら上下を返し、ふたをして弱めの中火にし、3〜4分焼く。

3．器に盛り、めんつゆ、からし適量を添える。

＊　＊　＊

「白菜はひき肉と同量。野菜がたっぷり入っているので軽くていくらでも食べられます」と山本さん。なるほど、これだけ野菜が多いと罪悪感なく箸が進みますね。みなさんもぜひ作ってみてくださいね！

レシピ考案／山本ゆり　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々