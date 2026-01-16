普通に着ても「浮かずに映える」 カラーニットの選び方





いつも白黒で選びがちなアイテムを色だけ塗りかえてみると？「デザインはシンプル、色だけ目新しく」をキーワードに選ばれたカラーアイテムがもたらすメリットを着まわしながらナビゲート。





形はシンプルに派手な色「ヴィヴィッドピンクの丸首トップス」

□濃厚な色を軽く見せる薄手

□スエット風のVガゼットつき

トップス／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） 微光沢なシルク混。デザイン性をおさえたミニマルなシルエットで、高発色なピンクを日常に引き寄せ。形はごくふつうでも色のおかげで退屈さはないから、主役も脇役もこなせる。







DRESS UP

「甘いスカートにスパイスを」

ピンクトップスは着まわし。バルーンスカート／ダブルスタンダードクロージング（フィルム）

どことなくボーイッシュなピンクをさせば白のフレアスカートもこびない甘さに。ピンクで視線を引き上げ、下重心なスカートをスタイルよく。強いものどうしをぶつけてバランスを中和。







（服のプライス・着回しパターンなど詳細へ）

≫【全14パターンの実例集へ】 普通に着ても「浮かずに映える」 カラーニットの着回しテクニック