È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ì¼ê¡£¤½¤ó¤Ê¿´¤Î¶«¤Ó¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤ð(@irk_hrk)¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤È½ª¤ï¤ë¿Í¡×¤Ë¡¢2.6Ëü·ï¤â¤Î¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÍÆ¼¼¤È¤¤¤¦¡ÈÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¶õ´Ö¡É¤Çµ¯¤³¤ë¡¢¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Î¤·¤ó¤É¤µ¡£·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¡¢»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤À¡£
¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ç¥«¥Ã¥ÈÃæ¡¢Ã´Åö¤ÎÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¬¤Õ¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖËÍ¤ÎÃÏ¸µ¡¢¹áÀî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤è¤ê¤¦¤É¤ó²°¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Á¡×°ÊÁ°¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È²ÉÌÛ¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÄÌ¤¦¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¥È¡¼¥¯ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤¦¤É¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¹áÀî¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ø¡¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤½¤ì°Ê¾å¡¢ÏÃ¤ò¹¤²¤ë°ú¤½Ð¤·¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£²ñÏÃ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ÎÄÀÌÛ¤¬¡¢¤·¤ó¤É¤¤
¡Ö¤Ø¡¼¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¡¢¥é¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¡£È±¤ÏÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÊ¤âÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²¾ì¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Èº£¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡É¤½¤¦¼«³Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤Î´¶³Ð¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ë¡£¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ±·¿¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢¿È¤Î¾åÏÃ¤ò¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ï°ã¤¦¡×¤È¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬°ìµ¤¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£ÈþÍÆ¼¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Éþ²°¤Ç¤âµ¯¤³¤ëÆ±¤¸¸½¾Ý
¤³¤Î¡ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤·¤ó¤É¤¤ÌäÂê¡É¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Éþ²°¤Ç°ì¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤¤¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥¤¥°¥¤ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¡¢º£µ¨¿Íµ¤¤Ç¡Á¡×¡Ö¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡Á¡×¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡£¤ð¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¡ÖÉé¤±¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£ÀÅ¤«¤Ë¸«¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¡¢³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÉ¡×¤â¤¤¤ë¡¢¤³¤ÎÆñ¤·¤µ
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌµ¸À¤Î¶õµ¤¤¬¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾°¦¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ëÊý¤¬³Ú¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÉ¡É¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£ÄÀÌÛ¤¬¶ìÄË¤Ê¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤¬¶ìÄË¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¶õ´Ö¡¢Æ±¤¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â¡¢´¶¤¸Êý¤Ï¿¿µÕ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤³¤½¤¬¡¢ÈþÍÆ¼¼ÆñÌ±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¶¦´¶¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é
¤ð¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤¬»É¤µ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬¡¢·è¤·¤Æ¹¶·âÅª¤Ç¤â¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤¿¤À¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Öµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤ËÈ±¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡½¡½¤½¤Î¾®¤µ¤ÊËÜ²»¤ò¡¢ÀµÄ¾¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢¼«Ê¬¤â»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£
¤ð¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ì¡²è¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¿ÍÀ¸¥ê¥Î¥Ù¤·¤Þ¤¹¡×¤ä¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¶¸¤¤¡¢¸«ÊÖ¤ê¤â¤Ê¤¯¹×¤°¿ä¤·³è¤òÉÁ¤¤¤¿¡È¥Û¥¹¶¸¡É¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ö¥Á¥ò¤ÈÎïÆà¡×¤Ê¤É¡¢¿´¤Îµ¡Èù¤ò±Ô¤¯¡¢»þ¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¡Ö¤ï¤«¤ë¡Ä¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
