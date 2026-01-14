え、雪道もへっちゃら！？ 冬の足元を支える高機能ブーツ【ザノースフェイス】がAmazonで登場‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
過酷な冬に挑むための一足。進化した保温性とグリップ力【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場!
ザノースフェイスのブーツは、高所登山向けとして誕生し、軽量性・保温性・そして冬の過酷な環境で求められるグリップ力を追求して進化を続けてきたモデルだ。中わたには、濡れても機能低下が起こりにくい「THERMOLITE ECO MODE」を採用し、雪や湿気の多い環境でも安定した保温性を発揮する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
足首まわりにはホールドシステムを内蔵し、歩行時の「抜け感」を軽減することで、長時間の移動でもブレにくく快適なフィット感を実現。履き口にはアジャスターコードを備え、雪の侵入をしっかり抑える構造となっているため、冬山や雪道でも安心して歩ける。
→【アイテム詳細を見る】
アウトソールには「Vibram ARCTIC GRIP ALLTERRAIN」を採用し、雪上や氷上でも高いグリップ力を発揮。凍結路面でも滑りにくく、冬のアウトドアシーンを力強くサポートしてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
軽さ・暖かさ・安定感・グリップ力をバランスよく備えたこのブーツは、冬の厳しい環境に挑む人にとって頼れる一足となっている。
過酷な冬に挑むための一足。進化した保温性とグリップ力【ザノースフェイス】のブーツがAmazonに登場!
ザノースフェイスのブーツは、高所登山向けとして誕生し、軽量性・保温性・そして冬の過酷な環境で求められるグリップ力を追求して進化を続けてきたモデルだ。中わたには、濡れても機能低下が起こりにくい「THERMOLITE ECO MODE」を採用し、雪や湿気の多い環境でも安定した保温性を発揮する。
→【アイテム詳細を見る】
足首まわりにはホールドシステムを内蔵し、歩行時の「抜け感」を軽減することで、長時間の移動でもブレにくく快適なフィット感を実現。履き口にはアジャスターコードを備え、雪の侵入をしっかり抑える構造となっているため、冬山や雪道でも安心して歩ける。
→【アイテム詳細を見る】
アウトソールには「Vibram ARCTIC GRIP ALLTERRAIN」を採用し、雪上や氷上でも高いグリップ力を発揮。凍結路面でも滑りにくく、冬のアウトドアシーンを力強くサポートしてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
軽さ・暖かさ・安定感・グリップ力をバランスよく備えたこのブーツは、冬の厳しい環境に挑む人にとって頼れる一足となっている。