おしゃれスポットが盛りだくさん！イマドキ女子たちの「休日の過ごし方」をお届け♡
休日はセンスのいいお店や雑貨に囲まれて美的感性を磨きたい！そこで今回は、おしゃれガールによる「休日の過ごし方」を教えてもらいました。おしゃれなカフェや喫茶店などのスポットから、気分が上がる過ごし方まで見どころたっぷり！ぜひ参考にしてね♡
SNSを閉じて近場散策
予定を決めずに歩いて、気になったお店に立ち寄る。
そんな行き当たりばったりの休日こそ、最高のリフレッシュに。
Check! 2ヵ月に1度の代々木上原デート
AYANEさん（ハンドメイド作家・23才）
「落ち着いていておしゃれなカフェが多い街。駅から少し歩くだけで静かになり、ゆるっと過ごせるのが魅力！気分転換したいときに行くよ」
Check! 経堂で“可愛い”を見つけた
天さん（会社員・23才）
Instagram：@tendenko_28
「経堂は都内とは思えない落ち着いた雰囲気があり、街の人もハイセンスで余裕のある方が多い印象で、ゆっくりとした時間が流れています♪」
「stockや愛騒という雑貨屋さんを見て回ったり、友だちとのんびりお茶したり1日過ごしても飽きません。これからもたくさん通いたいな」
Check! のんびりお散歩する
めなさん（会社員・25才）
Instagram：@me.nmm
「街のいたるところに不思議なものがあると気づいてから楽しくてずっとハマっています。1時間くらいは余裕で歩けるように。なにも考えないので、頭がすっきりして過ごせます」
Check! カフェで友だちと話す
ayumiさん（アパレル・24才）
Instagram：@walk_rintree
「仕事が一段落ついたときにカフェに行って友だちとたわいもない会話をする時間が好き。SNSで調べたり、友だちに教えてもらってお店を開拓中。
カフェのあとショッピングに行くことも多く、お買い物会議もよくしています」
Check! 友だちとのピクニック
mahiroさん（アパレル・22才）
Instagram：@mahiro_m26
「心を休めたいときはお友だちとのんびりピクニックへ。お互いに写真を撮りあったり、悩みを話したり。
デジタルデトックスになるし、肩の力が抜けてリラックスできます。そのままふらふらと公園内をお散歩するのも楽しみのひとつ♡」
Check! 華やかでオトナなファッションでおでかけ
maiさん（SNSマーケティング・24才）
Instagram：@__mefil
「普段からぱっと見はシンプルだけど、ディテールがキュートなお洋服を選ぶように。細かい部分までこだわることで、気分が上がります♩」
「指にはカルティエのトリニティリング。おでかけに欠かせないアイテムです。場所や季節を取り入れながら、気分にあうお洋服を楽しんでいます」
Check! 夜にレトロな喫茶店に行く
さあやさん（青山学院大学4年）
Instagram：@sltrn15
「暗い照明で落ち着く下北沢の喫茶店。ひとりのお客さんも多いので通いやすいです。生き急ぎすぎて疲れたとき深呼吸ができる場所」
文／柿沼奈々子、草野咲来