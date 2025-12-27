¡Ö¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤É¤Ê¤¤¤ï¤è¤Í¤§¡×Æ±Î½¤Î¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÆÈ¿ÈÃËÀ­¤ò¿É¸ý¥¸¥ã¥Ã¥¸


42ºÐ¤Î»³ËÜ¥¿¥«¥·¤¬Î¥º§¤·¤¿¤Î¤Ï10Ç¯Á°¡£¸µºÊ¤ÏÅö»þ7ºÐ¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤­¡¢º£¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£Î¥º§¤·¤Æ°ÊÍè»Ò¤É¤â¤Ë¤â²ñ¤¨¤º¡¢¤¿¤ÀËèÆü½Ð¼Ò¤·¤ÆÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢µõÌµ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Æü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¿¦¾ì¤Î»öÌ³¤Ë30ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À­¡¦ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤ÎÇ¯¾å½÷À­¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤Ï¤ä¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥«¥·¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡½¡½¡£

ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ØºÊ¤¬¸ý¤ò¤­¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Ìî¸¶¹­»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÎ¥º§¸å¤Î²ÈÂ²¤òÉÁ¤¯¡Øº£Ä«¤â¤¢¤Î»Ò¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¡Ù¤ò7²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè7²ó¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÌî¸¶¹­»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Øº£Ä«¤â¤¢¤Î»Ò¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê


»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤·


ÊÌ¤ì¤¿±ü¤µ¤ó¤¬²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¼


¸«¤¿ÌÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í


Ãø¡áÌî¸¶¹­»Ò¡¿¡Øº£Ä«¤â¤¢¤Î»Ò¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¡Ù