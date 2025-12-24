ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÏÄ¤ß¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¼£ÎÅ¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×¡ÖÀäÊÉÆ¬¤Ç±§Ãè¿Í¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
ÆóÍñÀÁÐÀ¸»ù¤Î¥Ý¥ó»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ó»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢»°½÷¤Î¥Ô¥¤»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢°é»ù¤ÎÆü¡¹¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ä»³¥µ¥ä(@saya_twins1125)¤µ¤ó¡£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Öº£Æü¤â»°»ÐËå¤¬Éñ¤¦¡ª¡Á¼·Å¾¤ÓÈ¬µ¯¤°é»ùÆüµ¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤«¤é°é»ù¤ÎÇº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÖÆ¬¤Î·Á¤ÎÏÄ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼þ°Ï¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¢£¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÏÄ¤ß
¥Ý¥ó»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤Î·Á¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¥µ¥ä¤µ¤ó¤¬¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ»Æ¬¾É¡×¤È¡Ö¼ÐÆ¬¾É¡×¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀäÊÉ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃ»Æ¬¾É¤Ï°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë·×Â¬¤·¤Æ¤ß¤ë¤Èº¸±¦º¹¤â¤¢¤ê¡¢¼ÐÆ¬¾É¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸Êý¸þ¤ËÆ¬¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤¬°ìµ¤¤Ëç¥¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥É¡¼¥Ê¥ÄËí¤ËÊì»ÒÀ°ÂÎ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤â¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¼Â
Æ¬¤Î·Á¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ä¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤¿¡£¥É¡¼¥Ê¥ÄËí¤ò»È¤¤¡¢Êì»ÒÀ°ÂÎ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¿²¤«¤»¤ë¸þ¤¤ò¹©É×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤ä¸ý¥³¥ß¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÊýË¡¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤Ï¤à¤·¤í°²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¼£ÎÅ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤ÏÂÎ¸³ÃÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÈñÍÑ¤â¹â³Û¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë·èÃÇ¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÇº¤ßÂ³¤±¤ë¤è¤ê¤Ï¤È¡¢ºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£ÄÌ±¡¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤ÆÁª¤ó¤À¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¼£ÎÅ¡×
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¼£ÎÅ¤ò·è°Õ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥µ¥ä¤µ¤ó¤ÏÆ¬³¸¶ºÀµ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò°·¤¦²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÄó·È°åÎÅµ¡´Ø¤òÃµ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤ï¤º¤«¿ô¥«½ê¤·¤«ÂÐ±þ»ÜÀß¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÒÆ»2»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÄÌ±¡¤¹¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏÄó·È°åÎÅµ¡´Ø¤ÏÁ´¹ñ45¥«½ê°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¼£ÎÅ¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Æ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÁªÂò»è¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥µ¥ä¤µ¤ó¤Ï¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥µ¥ä»³¥µ¥ä¡Ê@saya_twins1125¡Ë
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£