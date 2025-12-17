Minimalの新作チョコレートがバレンタイン催事限定で登場！

2026年1月15日より、Minimal（ミニマル）の新作チョコレート「NEW ARTS & CRAFTS」シリーズが、バレンタイン催事限定で販売されます。新しい装丁で登場する24種類のチョコレートは、ウィリアム・モリスのデザインから抽象画まで多彩なアートパッケージが施され、見た目も味わいも楽しめる一枚です。大切な人に特別な瞬間を届けてみませんか♪

多彩なアートデザインと個性豊かな味わい

Minimalの「NEW ARTS & CRAFTS」シリーズは、チョコレートの美味しさだけでなく、パッケージデザインにもこだわりが詰まっています。

ウィリアム・モリスのデザインを基にしたアートから、和柄、抽象画まで、多彩なパッケージが並び、どれもまるでアート作品のよう。

24種類のチョコレートは、それぞれ異なるフレーバーと風味が楽しめ、見た目でも味わいでも選ぶ楽しさがあります。自分用にも贈り物にも最適な一枚がきっと見つかります♪

VERY RUBY CUTのサンドが冬限定に♡苺×ショコラの新作スイーツ

24種類のフレーバーでチョコレートの魅力を堪能

「NEW ARTS & CRAFTS」シリーズでは、ダークチョコレートからミルクチョコレート、さらにはフルーツやお茶などと融合したユニークなフレーバーまで、24種類のチョコレートが揃います。

例えば、「No.1 NUTTY」はナッツのようなコク深い味わいが特徴、「No.15 Earl Gray Tea」はアールグレイの香りとキャラメルミルクティーのような風味が楽しめます。

これらの個性豊かなフレーバーで、カカオの多彩な魅力を存分に感じられます。

バレンタイン限定の催事で購入可能

「NEW ARTS & CRAFTS」シリーズは、2026年1月15日からバレンタイン催事で購入可能。

主要な催事会場には「サロン・デュ・ショコラ 2026」や「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」などがあり、チョコレート好きにはたまらないイベントです。

また、各会場では個性的なパッケージを目で見て、味で楽しむことができるので、購入するのも一層楽しい体験となるでしょう。大切な人への贈り物として、ぜひ足を運んでみてください。

Minimalのチョコレートで、特別なバレンタインを

Minimalの「NEW ARTS & CRAFTS」シリーズは、バレンタインにぴったりな美味しいチョコレートと、アートのようなパッケージであなたの大切な人を驚かせてくれること間違いなし！

新しいフレーバーとデザインで、心温まる贈り物をお届けし、特別な瞬間を演出しましょう。2026年1月15日から、バレンタイン催事で販売開始されるので、ぜひチェックしてみてください♡