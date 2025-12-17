鏡の中の老け込んだ自分に「泣きたくなる毎日でした」50代女性の決意、美容医療一切なしで若返った1年半の軌跡
50代女性が1年半にわたる表情筋トレーニングや小顔デザインメソッドなどのセルフケアで、顔のたるみやシワを改善させたビフォーアフター写真がInstagramで話題になっています。投稿したのは三浦敬子さん（@_keiko.beauty_8）。「鏡を見るのも人に会うのも嫌で、外出時はマスクがはずせない状態だった」という当時から変化を遂げた姿に、178.8万表示、3600件以上の「いいね」が集まり、「たるみがじょじょに無くなってる！すごいです」「地道な努力に感心しました」といった反響が寄せられています。美容医療に頼らず自力で顔の印象を変えた三浦さんに話を聞きました。
【別カット】50歳から52歳までに驚きの変化…三浦さんの若返りの工程
■子育てを終え、ひと段落した頃に直面した“老け込んだ自分”へのショック
――状況を変えたいと思ったきっかけを教えてください。
「20代前半で結婚退職して専業主婦になりました。当時は家事と育児は女性がするもの…という風潮が当たり前の時代だったこともあり、私もそのような生活をしていました。自分の為に自由に使えるお金も時間もなく、子育てと家事を優先して、自分の事は全て後回しでした。40代後半で子育てがひと段落ついた時、鏡の中の自分が老け込んだ姿でショックを受けました。
もともとファッションが大好きなので、自分の着たい服が似合わなくなった事もショックで、着たい服を着る為に若返りたい！と思うようになりました。独身時代に美容部員だったこともあり、もう一度、美容の仕事がしたい。私と同じように、自分の事を後回しにしてきた女性に、これからは自分を大切にして、キレイになって笑顔になっていただきたい。その為には、まず、私自身が変わらないと！そう思ったのが、きっかけです」
――「鏡を見るのが嫌だった」という50歳当時、ご自身の顔についてどのようなコンプレックスを感じていましたか。
「50歳の時、知識が足りない状態で表情筋トレーニングをした事により、顔のトレーニングに失敗をしてシワたるみが増えてしまいました。それと同時に首のヘルニアを発症し、身体が思い通り動かなくなり、当時勤めていたパートに行けなくなり職を失いました。色々なストレスが重なった事で更に老け顔がひどくなり、身体の痛みも強く、笑顔になることも出来なくなりました。ふと鏡を見ると、シワたるみがひどく、おばあちゃんのような自分の顔が写っていて、本当に泣きたくなる毎日でした。鏡を見るのも人に会うのも嫌で、外出時はマスクがはずせない状態でした」
――美容医療に頼らず自力で「変わりたい」と考えたのはどうしてですか。
「48歳の時、ハイフ、ボトックス、ヒアルロン酸をした経験があります。高額な美容医療をしても、数ヵ月で元に戻りました。その後、更にたるみました。美容医療は高額なのに、効果は一時的なものですし、満足いく仕上がりにもなりませんでした。繰り返しするのも怖いと思いました。その後、表情筋トレーニングに出会い、自力で変わりたいと思うようになりました」
■自身の変化を活かして「自分のことを後回しにしてきた女性を勇気づけたい」
――どのように見た目を変える努力をしていったのでしょうか。
「現在、私がお伝えしている表情筋トレーニング（コアフェイストレーニング）は、顔だけではなく、身体から整えていく表情筋トレーニングです。顔を変える為には、まず身体から…ということや顔と身体を繋げてトレーニングする方法を学びました。首のヘルニアの原因も身体の歪みであった事や、それが顔にも影響している事がわかり、姿勢改善にも通いはじめました。表情筋トレーニングの正しい知識を習得し、その後、小顔デザインメソッド（エクラアージュ・ソワン）に出会い、顔が老化する根本的な原因が頭蓋骨の萎縮である事を学びました。表情筋トレーニング（コアフェイストレーニング）と小顔デザインメソッド（エクラアージュ・ソワン）の資格を取得し、講師としての活動をはじめました」
――1年半のセルフケア期間中、最も変化を感じられたのはどのような点でしょうか。
「表情筋トレーニング、小顔デザインメソッド、姿勢改善、生活習慣の見直し、この全てが私が変わる為には必要でした。そして、変わりたいという強い気持ちも、大切だと思っています」
――セルフケアの成功を経て、ご自身の顔や生活、心境にどのような変化が起こりましたか。
「まず、表情が明るくなったと思います。顔の悩みがあった時は、この先どんどん老け込んでいくのかな…という不安しかなく、鏡を見るのも嫌で人に顔を見られるのも嫌で、その気持ちが顔にも現れていたと思います。セルフケアで顔が変わり、気持ちまで明るくなり、鏡を見るのが楽しくなりました。私自身が変わることが出来たからこそ、セルフケアで変われるということを自信持ってお伝えする事が出来ています」
――以前の三浦さんと同じように、見た目の印象に悩む女性へメッセージをお願いします。
「以前の私と同じように、顔の老化で悩む女性のお力になれたらと思っています。もう歳だから…とか、今さらキレイになるなんて…と思っている方も多いと思いますが、年齢は関係ありません！何歳からでもキレイになる事は出来ます。私のこの投稿を見て、『勇気をもらえました』『希望が見えました』『私も頑張ってみたいです』と、同年代の方々から、たくさんのメッセージをいただきました。今まで自分のことを後回しにしてきた女性に、これからは、もっと自分を大切にして、自分の人生を楽しんでいただきたいと思っています。顔が変われば心も変わります。たくさんの女性に笑顔になっていただきたい。そのお手伝いをさせていただけたら…と思っています」
投稿には「鼻下の距離や口角の上がり方、目の下のたるみなどすべて改善されててすごいです…！継続は力なり、ですね」「女性は更年期や、家族の世話、介護、仕事などで自分のことは後回しになりがちなんですよね。努力した自分を褒めてください」などのコメントが寄せられた。
三浦さんは現在、表情筋トレーニングと小顔デザインメソッドのオンラインレッスンを提供している。
