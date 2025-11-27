レブロンの水膜ツヤリップに新色登場♡ミルキーブラウンで毎日を甘く彩る

レブロンの人気リップ「スーパー ラストラス デューイ シャイン リップスティック」から、透明感とツヤをまとった新色「001 ミー デイ」が12月11日(木)に発売。水分を抱えたようなうるみツヤとシアーな発色で、大人の唇をふっくら見せてくれる一本です。ミルクを落としたようなまろやかブラウンは、肩の力が抜ける“自分を甘やかすご褒美カラー”。

ミルクブラウンが叶える“やさしい余裕”の唇

2025年12月11日(木)に発売される新色「001 ミー デイ」（1,760円税込）は、まろやかさの中にほのかな色気を宿すミルキーブラウン。

シアーな発色×ウォーターベールのようなツヤ感で、抜け感と甘さの絶妙なバランスを演出できます。重ねるほどクリアに発色が増し、気分に合わせた“甘さの調整”ができるのも魅力。

どんなメイクにも溶け込むニュートラルカラーで、ナチュラルも大人めも思いのまま。毎日まといたくなる万能ブラウンです♡

ぷっくり*唇を叶える、デューイシャイン処方

「デューイ シャイン リップスティック」は、うるおいの膜をまとったような濃密ツヤが持続。

とろけるように密着し、軽い清涼感のあるつけ心地で、一日中快適なリップメイクが楽しめます。

ぷっくり感*を引き出すメイクアップ効果により、立体的で魅力的な唇を演出。

ツバキ種子油、ヒマワリ種子油、アーモンド油、マカデミア種子油、ヒマシ油といった保湿成分がうるおいをキープし、乾燥しがちな季節にも心強い存在。

既存の8色（各1,760円税込）と合わせて、その日の気分で色遊びを楽しめます。

*乳酸メチル（整肌成分）の冷感、保湿成分（ツ バキ種子油、ヒマワリ種子油、アーモンド油、マカデミア種子油、ヒマシ油）によるメイクアップ効果

今日くらい、甘えてもいい。リップで整える心の余白

忙しさに追われる日こそ、ふと自分をやさしく扱いたくなる瞬間があります。新色「001 ミー デイ」は、そんな心に寄り添い、“ひと塗りの余白”をくれるカラー。

鏡を見るたび「今日の私、いい感じ」と微笑めたら、それだけで日常は少し温かくなるはず。

大胆に生きることを応援してきたレブロンだからこそ、静かに自分を甘やかす時間も大切にしてほしい。水膜ツヤリップで、もっと自分を好きになれる冬を過ごしてみませんか♪