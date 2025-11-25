ニットを着回すなら「メンズのベージュがいい理由」ラクに着られて大人っぽい「ちょうどいい」デザイン

白や黒とはまた違う、包容力の高いベージュにさらなる活躍を求めるなら、サイズの更新が不可欠。新しさをしっかりと受け入れつつ、そでやすそのたるみで飾り気も補う。メンズのベージュなら、キレイになれる以上に使いみちが広がることを実証。







【大人っぽさと甘さを同時に求めるなら】メンズサイズの茶系ニット

ベージュニット（メンズ）／BATONER つまりぎみのクルーネック。



ドライタッチな質感で、ビッグニットなのにどこか軽やか。そでの余りや肩の落ち感がかわいげを生み、シンプルに仕上げても絵になるのはメンズサイズの特権。



明るすぎないグレーがかったベージュだから、白や黒と合わせてもいつも以上になじみよく洗練された見た目に。小ぶりなクルーネック、きゅっと締まるリブそでなど締まった印象のディティールがあるおかげで、ワーク系のワイドパンツはもちろん、ミニスカート・ハーフパンツのような短丈ボトムと合わせてもだらしなく見えない、まさにボトムを問わない1着。







（実力を着回しで実証）

