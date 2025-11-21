Anua PDRNシリーズが6冠受賞♡美容液＆マスクで水光肌に

グローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」の人気PDRNシリーズが、@cosmeベストコスメアワード2025で合計6冠を達成♡『PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム』は美容液部門第2位、価格別部門第1位を獲得し、韓国ブランド最高位に。『PDRN100ヒアルロン酸セラムマスク』も複数部門でランクイン。うるおいとツヤを与えるPDRNシリーズで、肌の水光感を叶えましょう♪

美容液で叶える♡水光肌の秘密



PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム

「PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム」は、ヒアルロン酸¹・コラーゲン²・PDRN³をバランスよく配合。

韓国初⁴の100％スマートカプセル工法で、美容成分を角質層まで均一に届け、うるおいとハリのある肌を実現します。

年間ベスコス美容液部門第2位、価格別賞ミドルプライス部門第1位を受賞。肌の水光感を演出するブースティングケアとして、口コミでも高評価です。

*1 加水分解ヒアルロン酸（保湿成分）

*2 加水分解コラーゲン（整肌成分）

*3 ＤＮＡ-Na（整肌成分）

マスクでしっとり♡肌にうるおいとツヤ



PDRN100ヒアルロン酸セラムマスク

「PDRN100ヒアルロン酸セラムマスク」は、ヒアルロン酸¹・コラーゲン²・PDRN*³を配合したシートマスク。水分たっぷりのゲルシートが肌にフィットし、べたつき感なく角質層までうるおいを届けます。

ベストシートマスク第3位や新人賞など複数部門で受賞し、シリーズ累計販売数約680万個突破。ブレイクタイムやスペシャルケアにぴったりの、しっとり肌を叶えるアイテムです♡

Anua PDRNシリーズで冬もツヤ肌をキープ♡



AnuaのPDRNシリーズ美容液とセラムマスクは、肌にうるおいとツヤを与え、口コミでも高評価を獲得した冬のマストアイテムです。

『PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム』は美容液部門第2位、価格別部門第1位、『PDRN100ヒアルロン酸セラムマスク』も複数部門で受賞。

肌の水光感を叶えるPDRNシリーズで、乾燥の季節もいきいきとした肌を楽しみましょう♪